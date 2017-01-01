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Tahmazoğlu Zabıta denetimine katıldı



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GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi Zabıta ekiplerinin yılbaşı nedeniyle düzenlendiği denetimlere katıldı.

Başkan Tahmazoğlu, halkın sağlığı için yılın 365 günü zabıta ekiplerinin görev başında olduğuna dikkati çekti.Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri halkın sağlıklı ürünler tüketebilmesi yılbaşı gecesi görevlerinin başındaydı. 138 iş yerinin denetlendiği yılbaşı gecesinde 2 iş yerine günü geçmiş ürünler sattığı gerekçesiyle işlem yapılırken, ürünlere de imha edilmek üzere el kondu.

Yılın 365 günü zabıtalarımız görev başında

Başkan Tahmazoğlu, "Yılbaşı gecesinde restoran, kafelerde denetim yaparak halkımızın sağlığını korumaya çalışıyoruz. 365 gün zabıtalarımızın denetimleri devam ediyor. Denetimlerin amacı vatandaşlarımızın sağlığı, mutluluğu, huzuru, beslendiği gıdanın hijyenik ortamda hazırlanması ve vatandaşa sunulmasına dönük. Bu günde 2016 yılının son günü yarın yeni bir yıla başlıyoruz. Öncelikle 2017 yılının hem ülkemiz için, hem dünya için barış, mutluluk, huzur ve hayır getirmesini diliyorum. Bu gün oturup bir yılın muhasebesini hep birlikte yapacağız. Bu vesile ile zabıta ekiplerimiz yılın son gününde de denetimlerini sürdürüyor" dedi.

Vatandaşlar ise yapılan denetimlerden dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, "Vitrinin ön yüzünde sunumda yemeklerde çok güzel. Ancak, bizler mutfak kısmını göremiyoruz. Belediye başkanımızın zabıta ekipleriyle birlikte gelip arka planı denetlemeleri güven verici bir davranış. Gayet memnunuz" dediler.

(KU-AOA-Y)



01.01.2017 14:37:55 TSI

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