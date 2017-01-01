01 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tahmazoğlu Zabıta denetimine katıldı

01 Ocak 2017 Pazar, 14:33
Tahmazoğlu Zabıta denetimine katıldı
Tahmazoğlu Zabıta denetimine katıldı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi Zabıta ekiplerinin yılbaşı nedeniyle düzenlendiği denetimlere katıldı.
Başkan Tahmazoğlu, halkın sağlığı için yılın 365 günü zabıta ekiplerinin görev başında olduğuna dikkati çekti.Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri halkın sağlıklı ürünler tüketebilmesi yılbaşı gecesi görevlerinin başındaydı. 138 iş yerinin denetlendiği yılbaşı gecesinde 2 iş yerine günü geçmiş ürünler sattığı gerekçesiyle işlem yapılırken, ürünlere de imha edilmek üzere el kondu.
Yılın 365 günü zabıtalarımız görev başında
Başkan Tahmazoğlu, "Yılbaşı gecesinde restoran, kafelerde denetim yaparak halkımızın sağlığını korumaya çalışıyoruz. 365 gün zabıtalarımızın denetimleri devam ediyor. Denetimlerin amacı vatandaşlarımızın sağlığı, mutluluğu, huzuru, beslendiği gıdanın hijyenik ortamda hazırlanması ve vatandaşa sunulmasına dönük. Bu günde 2016 yılının son günü yarın yeni bir yıla başlıyoruz. Öncelikle 2017 yılının hem ülkemiz için, hem dünya için barış, mutluluk, huzur ve hayır getirmesini diliyorum. Bu gün oturup bir yılın muhasebesini hep birlikte yapacağız. Bu vesile ile zabıta ekiplerimiz yılın son gününde de denetimlerini sürdürüyor" dedi.
Vatandaşlar ise yapılan denetimlerden dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, "Vitrinin ön yüzünde sunumda yemeklerde çok güzel. Ancak, bizler mutfak kısmını göremiyoruz. Belediye başkanımızın zabıta ekipleriyle birlikte gelip arka planı denetlemeleri güven verici bir davranış. Gayet memnunuz" dediler.
(KU-AOA-Y)

01.01.2017 14:37:55 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Ak Partili Milletvekillerinden Ortaköy'deki terör saldırısına tepki
YEREL

AK PARTİLİ MİLLETVEKİLLERİNDEN ORTAKÖY'DEKİ TERÖR SALDIRISINA TEPKİ
GBC'den başsağlığı ve kınama
YEREL

GBC'DEN BAŞSAĞLIĞI VE KINAMA
Büyükşehir Gaziantepspor, arayı verimli geçirmek istiyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR, ARAYI VERİMLİ GEÇİRMEK İSTİYOR
GTO Başkanları İstanbul'daki terör saldırısını kınadı
YEREL

GTO BAŞKANLARI İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISINI KINADI
Fadıloğlu yılbaşı geleneğini bozmadı
YEREL

FADILOĞLU YILBAŞI GELENEĞİNİ BOZMADI
GTO Meclis Üyesi Ayşe Tohumcu Ekonomik kalkınmanın isimsiz kahramanları kadınlardır
YEREL

GTO MECLİS ÜYESİ AYŞE TOHUMCU EKONOMİK KALKINMANIN İSİMSİZ KAHRAMANLARI KADINLARDIR
Milletvekili Erdoğan AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret etti
YEREL

MİLLETVEKİLİ ERDOĞAN AK PARTİ İLÇE TEŞKİLATINI ZİYARET ETTİ
Gaziantepliler yeni yıla kebap yiyerek girdi
YEREL

GAZİANTEPLİLER YENİ YILA KEBAP YİYEREK GİRDİ
Kavgayı ihbarına giden polis el bombaları buldu
YEREL

KAVGAYI İHBARINA GİDEN POLİS EL BOMBALARI BULDU
Adıyaman'da huzur operasyonu
YEREL

ADIYAMAN'DA HUZUR OPERASYONU
Gıda Bankası bir yılda 11 Bin kişiye ulaştı
YEREL

GIDA BANKASI BİR YILDA 11 BİN KİŞİYE ULAŞTI
GTO Başkanları 2017'nin başarı yılı olmasını diledi
YEREL

GTO BAŞKANLARI 2017'NİN BAŞARI YILI OLMASINI DİLEDİ
&quot;Dünyanın enstrümanı&quot; Gaziantep'te sergilendi
YEREL

"DÜNYANIN ENSTRÜMANI" GAZİANTEP'TE SERGİLENDİ

Gaziantep'te Beşiktaşlılar tek çatı altında toplandı
YEREL

GAZİANTEP'TE BEŞİKTAŞLILAR TEK ÇATI ALTINDA TOPLANDI
Abladan kardeşe ikinci hayat
YEREL

ABLADAN KARDEŞE İKİNCİ HAYAT
Şiddet ve terör en çok çocukları etkiliyor
YEREL

ŞİDDET VE TERÖR EN ÇOK ÇOCUKLARI ETKİLİYOR
Sanko Üniversitesinde yeni yıl kutlandı
YEREL

SANKO ÜNİVERSİTESİNDE YENİ YIL KUTLANDI
Ekonomi basını ve İş Dünyası EGD yılbaşı buluşmasında buluştu
YEREL

EKONOMİ BASINI VE İŞ DÜNYASI EGD YILBAŞI BULUŞMASINDA BULUŞTU