YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Malatya İtfaiyesine malzeme desteği

Malatya İtfaiyesine malzeme desteği



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya'nın yanı sıra komşu illere de hizmet veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Timi'ne yeni malzemeler alındı.

Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, etrafı gölet ve barajlarla çevrili olan Malatya'da meydana gelebilecek boğulmaların yanı sıra kaza, yangın ve göçük durumlarında hızlı ve etkili bir şekilde kurtarma yapabilmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na, kurtarma botu bilumum kurtarma malzemeleri alındı.

Alınan yeni malzemeler sayesinde Büyükşehir İtfaiyesinin boğulma, yangın, kaza ve göçük gibi olaylara müdahale kabiliyetinin artırıldığı belirtilerek, Malatya'nın yanı sıra yardım istenmesi halinde civar illere de hizmet verildiği kaydedildi.

(BT-AOA-Y)



01.01.2017 14:40:23 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER