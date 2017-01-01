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2017 KTO bütçesi oy birliğiyle kabul edildi



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KONYA (İHA) - Konya Ticaret Odası (KTO)'nda 2016 yılının son meclis toplantısında 2017 yılı oda bütçesi oy birliği ile kabul edildi.

KTO Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, KTO Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Ahmet Arıcı'nın yönettiği toplantıda 2017 yılı Oda Bütçesi ve Faaliyet Programı görüşüldü. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, 2016 Faaliyet Raporu ve 2017 Faaliyet Programı hakkında bilgi verdi. KTO Meclisi olarak 2016 yılında gerçekleştirdikleri projelerle oda üyelerine ve Konya'ya hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Öztürk, 2017 yılında devam eden projeleri tamamlamak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Konya Ticaret Odası'nın 2016 yılında, Konya'yı 2023 yılına hazırlayacak ve üyelerin sürdürülebilir rekabet gücünü artıracak faaliyetler gerçekleştirmeye devam ettiğini belirten Öztürk, "Odamız 2016 yılında önemli projelere imza atmış, iş hayatını ilgilendiren konularda inisiyatif alarak girişimlerde bulunmuş, Konya ihracatının gelişmesine yönelik faaliyetlerini çeşitlendirmiş ve üyelerin ihtiyaç duydukları alanlarda bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermiştir. Konya Ticaret Odası Mesleki Eğitim Merkezi proje çalışmalarımız etmektedir. Projemizde, inşaatı tamamlanmak üzere olup 2017 yılı başında hizmete girecek şekilde çalışmamız devam etmektedir. 150 Kişilik konaklama merkezi ile birlikte toplam 19 bin metrekare olarak inşa edilen eğitim kompleksimizde atölyelerin yanında derslikler ve bilgisayar laboratuvarları da bulunacaktır. Merkezimiz, iş dünyasının nitelikli ara eleman ihtiyacının kısa süreli eğitimlerle yetişmesini sağlayacak bir kurs merkezi olarak faaliyet gösterecektir. Mesleki Eğitim merkezinde sanayi sektöründe 8 dalda, hizmetler sektöründe ise 6 dalda mesleki eğitime başlayacaktır" dedi.



Meclise teşekkür

KTO Başkanı Selçuk Öztürk'ün sunumunun ardından oylanan 2017 yılı Oda Bütçesi ve Faaliyet Programı Meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edildi.

Meclise teşekkür için tekrar kürsüye gelen Öztürk "Meclisimizin bilgisine sunduğumuz, 2017 Yılı Faaliyet Programı ve Oda Bütçemizi onaylayarak verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederim. Bütçemizde emeği, alın teri olan tüm üyelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Harcanan her kuruşta üyelerimizin hakkını gözeten herkesten Allah razı olsun diyorum. Oda yönetimi ve meclisi olarak; 2013 yılı Mayıs ayından itibaren Odamızın köklü tarihine ve büyüklüğüne yakışır şekilde birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize ve ülkemize hizmet etme azim kararlılığımız devam etmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi 2017 yılı içerisinde de Konya Ticaret Odası olarak üyelerimizin refahı, şehrimizin her alanda gelişmesi noktasında gereken çalışmaları birlik ve beraberlik şuuru ile yapacağız. 2021 yılına kadar tamamlamayı planladığımız tüm projelerimizle 2023 Konya'sına kazandıracağımız güçlü bir yapı ile Oda Meclisi ve Yönetim Kurulu olarak şehrimize ve ülkemize hizmet etmiş olacağız. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projelerimizde Meclisimizin vermiş olduğu desteğin devam edeceğine olan inancımla bütçemizin hayırlar getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

(AH-Y)



01.01.2017 14:42:58 TSI

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