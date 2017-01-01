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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Amed Sportif Faaliyetler'de kamp başlıyor

01 Ocak 2017 Pazar, 14:43
Amed Sportif Faaliyetler'de kamp başlıyor

DİYARBAKIR (İHA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in Antalya Belek'te yapacağı kamp yarın başlıyor.
8 Ocak'ta Antalya'da Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3.hafta erteleme maçında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Amed Sportif Faaliyetler, maçın ardında birkaç gün daha çalışıp daha sonra kamp çalışmalarını tamamlayarak Diyarbakır'a gelecek. Erzurumspor'la yapılacak ikinci yarı ilk hafta maçının Diyarbakır'da oynanacak olması nedeniyle 1 haftalık kamp yapacak olan Yeşil-Kırmızılı takım,1 hafta önce Diyarbakır'a gelerek Erzurumspor maçına kendi tesislerinde bilenecek.
Taner Taşkın'ın gelmesinden sonra kulüpteki geleceği merak edilen Recep Bayık'la ilgili soru işaretleri giderildi. Bayık'ın teknik heyet içinde görev alarak kulüpte çalışmaya devam edeceği bildirildi.
(İHA-MP-Y)

01.01.2017 14:46:45 TSI
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