YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İşadamı Özdemir'den bölge kulüplerine jest

İşadamı Özdemir'den bölge kulüplerine jest



DİYARBAKIR (İHA) - İşadamı ve TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir'in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Limak Holding bir kez daha bölge sporunun hamisi oldu.

Geçmiş yıllarda Diyarbakırspor, Amedspor ve Diyarbekirspor başta olmak üzere bir çok Doğu ve Güneydoğu takımına forma reklamı veren, sponsor olan ve kamp masraflarını karşılayan, futbolun dışındaki branşlara da çeşitli destekler sunan Limak, bu geleneği bu yıl da sürdürdü. Maddi sıkıntı içindeki kulüplere destek vererek bölge halkının gönlünde taht kuran Özdemir ve Limak Holding, devre arası kampları için de kulüplerin imdadına yetişti. Limak Holding bünyesindeki otellerde ücretsiz kamp yapacak olan bölge takımları deyim yerindeyse rahat nefes alacak. Bazı takımlar kampa başlarken, bazıları ise hafta içinde başlayacak.

TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve birçok amatör takımı otellerinde ücretsiz ağırlayacak olan Limak, bölge takımlarının yanı sıra Türkiye'nin birçok bölgesinden takımlara da bu jesti yaparak spora destek veriyor. Limak'ın Antalya Kemer ve Belek'teki otellerinde 60 takım devre arası kampı yapacak, bunların 30'üne yakını Doğu ve Güneydoğu'dan olacak. Kamp yapacak takımlar arasında Diyarbekirspor, Erganispor, Dersimspor, Şanlıurfaspor, Batman Petrolspor, Cizrespor, 12 Bingölspor ve bir çok bölge takımı yer alıyor.



Diyarbekirspor'dan teşekkür

Diyarbekirspor kulübü açıklama yaparak bölge sporunun en büyük destekçisi olan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'e teşekkür etti. Açıklamada, "Bölge sporuna her zaman maddi ve manevi destek veren sayın Özdemir, bu yıl da bu özelliğini sürdürmüştür. Bu hareketi ile başta kulübümüz ve camiamız olmak üzere bölge halkının haklı takdirini kazanmıştır. Kendisine kulübümüz ve bölgemiz adına teşekkür ediyoruz" dedi.

(MÇ-MP-Y)



01.01.2017 14:45:20 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER