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YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
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Kars'ta çatılarda oluşan buz sarkıtları tehlike oluşturuyor

01 Ocak 2017 Pazar, 14:48
Kars'ta çatılarda oluşan buz sarkıtları tehlike oluşturuyor
Kars'ta çatılarda oluşan buz sarkıtları tehlike oluşturuyor

(Fotoğraflı)

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars'ta çatılarda oluşan buz sarkıtları tehlike oluşturuyor. Yetkililer ise vatandaşların çatı saçakları altından geçmemeleri, konusunda uyardı.
Kars'ta geceleri sıfırın altında 25 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkilerken, binaların çatılarında oluşan buz sarkıtları tehlike oluşturuyor. Kars'ta birçok cadde üzerinde bulunan binalarda oluşan buz sarkıtlarından tedirgin olan vatandaşlar, yetkililerin çatılarda oluşan buz sarkıtlarına çözüm bulmalarını istediler.
(IÇ-AT-Y)

01.01.2017 14:52:24 TSI
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