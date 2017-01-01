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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Zeytinciler federasyon kurdu

01 Ocak 2017 Pazar, 14:49
Zeytinciler federasyon kurdu
Zeytinciler federasyon kurdu

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bir araya gelen Körfez'deki zeytin üreticileri dernekleri Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Federasyonu'nu kurdu.
Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Edremit Körfezinde yer alan Burhaniye, Edremit, Havran, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde yer alan Zeytin Üreticileri Dernekleri, Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Federasyonu çatısı altında bir araya geldi. Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Federasyonunu başkanlığa da Burhaniyeli Yahya Ağacık'ı getirdi. Federasyonun zeytinyağının tanıtımı, korunması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapacağı kaydedildi.
Körfez yöresinde en kaliteli zeytinyağların üretildiğini anlatan Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Federasyonu Başkanı Yahya Ağacık, "Körfezdeki ilçelerde bulunan Zeytin Üreticileri Dernekleri olarak bir araya gelip federasyonu oluşturduk. Öncelikle Körfez bölgesi olmak üzere zeytinyağının tanıtımı, korunması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapacağız. Ülkedeki zeytinyağı tüketimini artırmak için çalışacağız. Edremit körfezinin yağını öne çıkarmak için çalışacağız. Yurtdışı yarışmalara katılarak dereceler almak istiyoruz. Sorunları ve çözüm yollarını biliyoruz. Tüm zeytin üreticilerinin şikayetlerini bekliyoruz. Çözüm önerilerini üst makamlara ileteceğiz. Türkiye de zeytinyağı tüketimi 5 litreyi bulursa kalp rahatsızlıklarının azalacağını düşünüyoruz" dedi.
(FT-AÇ)

01.01.2017 14:53:48 TSI
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