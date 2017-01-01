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Vali İsmail Ustaoğlu, Veli Şaban Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Yaşar Yıldız

BAYBURT (İHA) - 'Mahalle Odaları Buluşmaları' adı altında ayda iki kere farklı mahalle odalarında düzenlenen etkinliklerle vatandaşların sorun ve taleplerinin dinlendiği buluşmaların bu seferki adresi Veli Şaban mahalle odası oldu.

Bayburt'ta köklü bir geçmişe sahip olan ve günümüzde de devam ettirilen Mahalle Odası geleneğinin ilgi çekici olduğunu ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu, Bayburt'un yöresel ve kültürel özelliklerinin tanıtılmasında Mahalle Odalarının önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Vali İsmail Ustaoğlu, halen devam ettirilen bu geleneği daha da canlandırmak ve devam ettirmek adına Bayburt Valiliği olarak 'Mahalle Odaları Buluşmaları' adı altında çeşitli etkinlikler düzenlemeye karar verdiklerini bildirerek, etkinlikler hakkında "Kurum müdürü arkadaşlarımızla vatandaşlarımızın ayağına giderek bizlerle paylaşmak istedikleri hususları yerinde dinleyip, taleplerini alalım. Bu anlamda mahalle odalarımız bu misyonunu da yerine getirsin diye arzu ettik." dedi.

Bayburt'un huzur ve güven anlamında örnek bir il olduğunu söyleyen Vali İsmail Ustaoğlu bu özelliklerin yapılan çeşitli çalışmalarla avantaja dönüştürüleceğini inandığını kaydetti.

Vali İsmail Ustaoğlu, Bayburt'un nüfus olarak ülkenin en küçük ili olmasına karşın geçmişte olduğu gibi günümüzde de kıymetli şahsiyetler yetiştirdiğini ifade ederek sözlerine şu şekilde devam etti: "Bayburt, bugün ülke siyasetinde, ekonomisinde ve ülke idaresinde kendi bağrından yetiştirmiş olduğu şahsiyetleri güzel ülkemizin hizmetine sunan en önemli illerimizin başında geliyor. Geriye dönüp baktığımızda da yine hayırla yâd edeceğimiz âşıklarıyla, şairleriyle yine çok kıymetli şahsiyetleri kendi bağrında yetiştirmiş önemli bir vilayetimiz. Bu anlamda da çok önemli bir misyonu ve geçmişi olan bir şehir Bayburt. İşte bu kadim şehrin bu güzel insanlarına hizmet etme noktasında bugün elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz."

Vali İsmail Ustaoğlu'nun konuşmasının ardından söz alan vatandaşlar sorun ve taleplerini dile getirdi. Bayburt'un manevi kanaat önderlerinden Veli Şaban Efendi ve Hacı Şaban Efendi'nin hayatından kesitlerin aktarıldığı etkinlik çeşitli konularda yapılan görüş alışverişiyle sona erdi.

Veli Şaban Mahalle Odası'nda düzenlenen etkinliğe Vali İsmail Ustaoğlu'nun yanı sıra İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ve vatandaşlar katıldı.

(YY-AT-Y)



01.01.2017 14:54:49 TSI

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