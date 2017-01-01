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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Başkan Alemdar yeni yıla şantiyede merhaba dedi

01 Ocak 2017 Pazar, 14:54
Başkan Alemdar yeni yıla şantiyede merhaba dedi
Başkan Alemdar yeni yıla şantiyede merhaba dedi

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar asfalt şantiyesine sürpriz ziyaret gerçekleştirerek yeni yıla Fen İşleri Müdürlüğü'nde görevli personelle birlikte girdi.
Ziyarete muhtarların yanı sıra İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine atanan Cevdet Elyıldırım'da katıldı. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, 7/24 çalışan karla mücadele ekipleri ile birlikte asfalt şantiyesindeki koordinasyon merkezinde bir araya gelen Alemdar, personel ile sohbet ederek ilçe genelindeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Alemdar, tüm personele yıl boyunca yapmış oldukları çalışmalar için teşekkür ederek, "Yeni umutlar ve heyecanlarla karşıladığımız 2017 yılının ülkemize, aziz milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum" dedi.
(RŞ-RFK-Y)

01.01.2017 14:58:43 TSI
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