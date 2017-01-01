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İnegöl'de "Sorumlu Aile Sorunsuz Gençlik' konferansı



(Fotoğraflı)



Salih Bakıcı

BURSA (İHA) - Erbakan Vakfı İnegöl Temsilciliği tarafından düzenlenen konferansta Prof. Dr. Cevat Akşit, İnegöllülerle buluştu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan 'Sorumlu Aile Sorunsuz Gençlik' konulu konferansın açış konuşmasını yapan Erbakan Vakfı İnegöl İlçe Temsilciliği Başkanı İlhan Baykan, "Dünya Siyonizm'inin hedeflerine doğru hızla ilerlediği ve bunun gerçekleşmesi için tüm İslam coğrafyasında yapılan yıkımlar, fitneler, savaşlar ve gözyaşlarına karşılık bizlerde ümmet bilinci ile İslam kardeşliğini temin ederek, bu noktalarda hamleler yapacağız" dedi.

Prof. Dr. Cevat Akşit ise, "Bir Müslüman'ın en büyük hedefi Allah rızasını kazanmak. Müslümanız ama camideki hocaya teslim oluyoruz. Ya camideki hoca bilmiyorsa, yanlış söylüyorsa? Söylediğimiz yalanı seçecek adam yok. Öyle ezbere Müslümanız. Her biriniz aile reisisiniz ya da evlenip aile reisi olacaksınız. Ev reisi kocadır, dinde böyle. Koca, sorumlu demek. Geçim masraflarını sen karşılayacaksın, ikamet edecek yer, giyim kuşam, yeme, içme, terbiye, her işinden sen sorumlusun. Eğer senin oğlun, kızın, hanımın Kur'an'da bir emri yerine getirmediyse senden sorulur" şeklinde konuştu.

(SB-Y)



01.01.2017 15:07:07 TSI

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