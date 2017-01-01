01 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İnönü Üniversitesi'nde toplu sözleşme imzalandı

01 Ocak 2017 Pazar, 15:11
İnönü Üniversitesi'nde toplu sözleşme imzalandı
İnönü Üniversitesi'nde toplu sözleşme imzalandı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - İnönü Üniversitesi Rektörlüğü ile Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (TEZ-KOOP-İŞ) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Rektörlük makamındaki protokol imza törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Genel Sekreter Yardımcısı Birol Kılıçaslan, Personel Daire Başkanı Mustafa Gezer, Tez-Koop-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu üyesi Adem Can ve Tez-Koop-İş Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Pekgöz katıldı.
İnönü Üniversitesinde işçi statüsünde görev yapan personel için iki yılda bir defa yapılan toplu iş sözleşmesi ile iş sözleşmesinin yapılması, iş yerinde düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak, üretimi artırmak, işverenin ve işçilerin hak ve menfaatlerini dengelemek, karşılıklı iyi niyet ve güvenle iş barışını sağlamak, taraflar arasında doğabilecek farklılıkları uzlaştırıcı yollarla çözümlenmesi amaçlanıyor.
(CÖ-AOA-Y)

01.01.2017 15:15:34 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Malatya İtfaiyesine malzeme desteği
YEREL

MALATYA İTFAİYESİNE MALZEME DESTEĞİ
'Gadan Alam Gaynanam' adlı oyun seyirciyle buluştu
YEREL

'GADAN ALAM GAYNANAM' ADLI OYUN SEYİRCİYLE BULUŞTU
Başkan Çakır'dan başsağlığı mesajı
YEREL

BAŞKAN ÇAKIR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Vali Toprak 2016'nın son saatlerini El Bab gazisi ile geçirdi
YEREL

VALİ TOPRAK 2016'NIN SON SAATLERİNİ EL BAB GAZİSİ İLE GEÇİRDİ
Malatya Valisi Toprak'tan yaralı askere ziyaret
YEREL

MALATYA VALİSİ TOPRAK'TAN YARALI ASKERE ZİYARET
Meteorolojik uyarı
YEREL

METEOROLOJİK UYARI
Malatya merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MALATYA MERKEZLİ 8 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:
Son otomobil talihlileri anahtarlarını teslim aldı
YEREL

SON OTOMOBİL TALİHLİLERİ ANAHTARLARINI TESLİM ALDI
Dilek'te jandarmadan asayiş uygulaması
YEREL

DİLEK'TE JANDARMADAN ASAYİŞ UYGULAMASI
Baro Başkanı Han'dan yeni yıl mesajı
YEREL

BARO BAŞKANI HAN'DAN YENİ YIL MESAJI
MTB yılın son meclis toplantısını gerçekleştirdi
YEREL

MTB YILIN SON MECLİS TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Ortaokul öğrencileri çizdikleri resimleri sergiledi
YEREL

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ÇİZDİKLERİ RESİMLERİ SERGİLEDİ
Milletvekili Şahin:
YEREL

MİLLETVEKİLİ ŞAHİN:
Eren ailesinin acı günü
YEREL

EREN AİLESİNİN ACI GÜNÜ
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci'den yaralı askere ziyaret
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ'DEN YARALI ASKERE ZİYARET
Otopark projesi mahalleliyi endişelendiriyor
YEREL

OTOPARK PROJESİ MAHALLELİYİ ENDİŞELENDİRİYOR
Malatya'da 10 adet diz üstü bilgisayar şehit ailelerine hediye edildi
YEREL

MALATYA'DA 10 ADET DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR ŞEHİT AİLELERİNE HEDİYE EDİLDİ