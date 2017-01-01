YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Eskişehir Valisi Çelik'in teröre lanet mesajı

Eskişehir Valisi Çelik'in teröre lanet mesajı



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Valisi Azmi Çelik, İstanbul'da yaşanan hain terör saldırısı sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Vali Çelik, bu kanlı ve hain saldırıyla terörün bir kez daha çirkin yüzünü gösterdiğini ifade etti. Çelik, mesajının devamında "2017 yılına girdiğimiz ilk saatlerde, İstanbul'un Ortaköy semtinde bulunan bir gece kulübüne uzun namlulu silahlarla terörist saldırı düzenlenmiştir. Çevreye rastgele ateş açan saldırgan 39 kişinin hayatını kaybetmesine, 65 kişinin de yaralanmasına neden olmuştur. Bu kanlı ve hain saldırı terörün çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir. Milli birlik ve beraberliğimizi yok etmeyi amaçlayan bu hain saldırılar karşısında büyük Türk Milleti, her zamankinden daha güçlü bir şekilde duracaktır. Vatandaşlarımızın temel hakkı olan yaşama arzusunu elinden almaya çalışan bu tür terörist eylemleri şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Ülkemizin istikrarını hedef alan, birliğimizi ve huzurumuzu bozmaya yönelik yapılan bu saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyor, hastanelerde tedavi gören yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum" diye konuştu.

(BRK-AŞ-Y)



01.01.2017 15:27:23 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER