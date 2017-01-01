YEREL HABERLER / MARDİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Yaman yeni kimlik kartı müracaatını yaptı

Vali Yaman yeni kimlik kartı müracaatını yaptı



(Fotoğraflı)



Neriman Çelebi

MARDİN (İHA) - Mardin Valisi Mustafa Yaman, eşi Gülseren Yaman ile birlikte yeni kimlik kartı müracaatında bulundu.

Mardin Valisi Mustafa Yaman, eşi Gülseren Yaman ile birlikte geldiği Nüfus Müdürlüğü'nde yeni kimlik kartı müracaatında bulundu. Yeni kimlik alımı için gerekli olan parmak izini sisteme yükledikten sonra diğer işlemleri de yerine getiren Vali Yaman, bir süre müdürlükte görevli personelle süre görüştükten sonra ayrıldı.

(NÇ-MP-Y)



01.01.2017 15:39:41 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER