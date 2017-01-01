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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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Vali Yaman yeni kimlik kartı müracaatını yaptı

01 Ocak 2017 Pazar, 15:36
Vali Yaman yeni kimlik kartı müracaatını yaptı
Vali Yaman yeni kimlik kartı müracaatını yaptı

(Fotoğraflı)

Neriman Çelebi
MARDİN (İHA) - Mardin Valisi Mustafa Yaman, eşi Gülseren Yaman ile birlikte yeni kimlik kartı müracaatında bulundu.
Mardin Valisi Mustafa Yaman, eşi Gülseren Yaman ile birlikte geldiği Nüfus Müdürlüğü'nde yeni kimlik kartı müracaatında bulundu. Yeni kimlik alımı için gerekli olan parmak izini sisteme yükledikten sonra diğer işlemleri de yerine getiren Vali Yaman, bir süre müdürlükte görevli personelle süre görüştükten sonra ayrıldı.
(NÇ-MP-Y)

01.01.2017 15:39:41 TSI
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