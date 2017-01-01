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Mersin'de kriz değerlendirme toplantısı



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MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Özdemir Çakacak, kentte yaşanan sel felaketi nedeniyle oluşturulan kriz masası üyeleriyle gerçekleştirilen toplantıda, aşırı yağışın neden olduğu selden etkilenen bölgelerin ön hasar tespit çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Vali Yardımcısı Cezmi Türk Göçer, merkez kaymakamları, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Fatih Erhan, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Kanat, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili (AFAD) Yılmaz Ersoy ve diğer ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Toplantının başında AFAD İl Müdür Vekili Yılmaz Ersoy, son durumu içeren detaylı brifing verdikten sonra, kriz masası üyelerine yapılan çalışmalar ile ilgili ayrıntılı bilgiler aktardı.

Vali Çakacak, aldığı bilgilerin ardından yaptığı açıklamada, krizin en az zayiatla ve en etkin çözümlerle kısa süre içerisinde atlatılması için tüm ekiplerin seferber edildiğini ve bu ekiplerin çalışmalarını 24 saat esasına göre aralıksız bir şekilde sürdürdüğünü söyledi. Çakacak, selden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesi amacıyla hasar tespit çalışmalarının süratle yürütüldüğünün de altını çizdi.

Çakacak, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın Mersin'de yaptığı açıklamada ifade ettiği gibi, Mersin'in belki de tarihinde ilk defa bu kadar kısa bir süre içerisinde bu kadar yağış aldığını, son 3 günde metrekareye düşen 223 kilogramlık yağışın, kentin 1 yılda aldığının üçte birinden fazla olduğunu kaydetti.

Sözlerinin sonunda, yoğun bir şekilde gerçekleştirilen tüm bu çalışmaların önümüzdeki süreçte de Mersin Valiliği ve AFAD koordinasyonunda devam edeceğini ifade eden Vali Çakacak, bu ve bunun gibi bir felaketin tekrar yaşanmaması temennisinde bulundu.

(HSK-Y)



01.01.2017 15:41:44 TSI

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