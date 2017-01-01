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Kent Tiyatrosu 2016'yı Çiçekler Solmasın'la uğurladı



(Fotoğraflı)



ANKARA (İHA) - Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu, 2016'yı sosyal mesajlar içeren "Çiçekler Solmasın" adlı oyunuyla noktaladı.

Kent Tiyatrosu uyuşturucuya karşı sahnelenen ve sosyal içerikli bilinçlendirici mesajlarıyla dikkat çeken "Çiçekler Solmasın" adlı oyunu yıl içerisinde birçok kez sahneledi. 'Uyuşturucunun kölesi olma hayatının efendisi ol' temasıyla işlediği Çiçekler Solmasın adlı oyun bir erkek bir kadın iki genç üzerinden uyuşturucu bağımlılığını işliyor. Gerçek hayattan kesitler içeren oyun uyuşturucunun bireyler ve aileler üzerindeki yıkımını gözler önüne seriyor. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, gençler için en büyük tehlikelerinden birinin uyuşturucu olduğunu belirterek, "Günümüzde maalesef kullanımı çok küçük yaşlara kadar düşen uyuşturucuya karşı her platformda mücadele edilmeli. Hem aileler, hem gençler en doğru şekilde bilinçlendirilmeli" dedi.

Her cumartesi Mamak Kültür Merkezi'nde sahne alan Kent Tiyatrosu binlerce kişiyi Türk tiyatrosunun birbirinden güzel eserleriyle tamamen ücretsiz olarak buluşturdu.

(AS-SO-Y)



01.01.2017 15:43:54 TSI

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