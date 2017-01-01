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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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Kastamonu Belediyesi Hayvan Ambulansı hizmete girdi

01 Ocak 2017 Pazar, 15:42
Kastamonu Belediyesi Hayvan Ambulansı hizmete girdi
Kastamonu Belediyesi Hayvan Ambulansı hizmete girdi

(Fotoğraflı)

Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU (İHA) - Sokak hayvanlarına verdiği önem ve kurduğu Geçici Hayvan Bakım Evi ile tüm hayvan severlerin takdirini kazanan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, yaralı ve zor durumdaki sokak hayvanlarına 7/24 kesintisiz hizmet verebilmek için Hayvan Ambulansı aldı.
Sokak hayvanlarına yönelik yaptığı çalışmalarla Türkiye'de hayvanseverlerin taktirini kazanan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, sahipsiz hayvanların trafik kazaları ve benzeri durumlarda meydana gelen kayıplarını en aza indirmek için aldığı Hayvan Ambulansı'nı tam donanımlı hale getirilerek hizmet vermeye başladı. Hayvan Ambulansı, Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekip ile vatandaşlarımızdan Alo 153 hattına gelen ihbarları anında değerlendiriyor.
Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "İnsana olduğu kadar hayvanlara da değer vermemiz gerekiyor. Başlattığımız çalışma sonucunda sokak hayvanları sorununu büyük ölçüde giderdik. Yaptığımız Geçici Hayvan Bakımevimiz tüm hayvan severlerin takdirini kazandı ve Türkiye'de örnek olarak gösterildi. Bu bizleri gururlandırdı. Aldığımız Hayvan Ambulansı'yla yaralı ve zor durumdaki hayvanlarımıza kesintisiz hizmet vermeyi sürdüreceğiz. Büyük Türkiye'nin güçlü ili Kastamonu hedefi doğrultusunda her alanda çalışmalarımıza bıkmadan, usanmadan ve yorulmadan devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
(Vİ-RFK-Y)

01.01.2017 15:45:50 TSI
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