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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Orman Bölge Müdürlüğü fidan dağıttı

01 Ocak 2017 Pazar, 15:44
Orman Bölge Müdürlüğü fidan dağıttı
Orman Bölge Müdürlüğü fidan dağıttı

(Fotoğraflı)

Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü olarak Bartın, Karabük ve Zonguldak illerindeki meydan ve AVM'lerde orman ve ağaç sevgisinin artırılması ve çevre bilincinin geliştirilmesi için ''Yeni Yılda Ağaç Kesme Fidan Dik'' sloganı çerçevesinde fidan dağıttı.
Orman Bölge Müdürlüğü, çam, göknar, ladin gibi ağaç potansiyeli olan orman alanlarıyla, muhtemel satış yerlerinde orman tahribatının önlenmesi amacıyla fidan dağıtımı yapıldı. Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımıza ücretsiz fidan dağıtıyoruz ve uygun bir yere dikip sevgiyle büyütmelerini istiyoruz" dedi. Yeni yıl fidanlarının vatandaşlarca illegal yollardan temin edilmemesini isteyen Beşel "Orman koruma ekiplerimiz sürekli devriye halindeler, denetimler yılbaşı gecesine kadar sürecek. Tatsız bir durumla karşılaşmamaları için isteyenlerin fidan teminlerini fidanlık müdürlüğümüzden yapmalarını istiyoruz" dedi.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fidan dağıtım etkinliklerinde 9 bin adet fıstık çamı, karaçam, selvi ve mazı fidanı dağıtıldı.
(OA-OA-Y)

01.01.2017 15:48:44 TSI
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