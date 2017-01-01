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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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İstanbul'daki terör saldırısına kınama

01 Ocak 2017 Pazar, 15:45
İstanbul'daki terör saldırısına kınama

VAN (İHA) - Vangölü Gazeteciler Cemiyeti, İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin yaşamını yitirmesi, 4'ü ağır 65 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısını kınadı.
Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden yapılan açıklamada, "Acılarla dolu 2016 yılını geride bırakıp aynı acıları yaşamamak adına yepyeni umutlarla 2017'ye girdiğimiz ilk günün ilk saatlerinde birliğimiz ve bütünlüğümüzü kırmaya yönelik alçakça işlenen saldırıda 39 yaşamı teröre kurban verdik. Üst akıllardan aldıkları emirlerini uygulayan gözü dönmüş canilerin ırk, dil ve din ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirdiği terör saldırısı, gerekçe ve kimden gelirse gelsin insanlığa karşı yapılmış bir suçtur. İnsanlığa karşı yapılan bu tür terör saldırılarının önlenmesi için tüm dünyanın tek yürek olması ve birlikte mücadele etmesi gerekir. Ülkemizin ve dünyanın güzel yarınları için bu tür saldırıların faillerinin yakalanıp adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz. Güzel ülkemizin bu tür terör saldırıları karşısında diz çökmeyeceği inancıyla hain saldırıda yaşamını yitiren 39 insanımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.
(MSA-Y)

01.01.2017 15:49:46 TSI
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