02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Edremit'te 2017'nin ilk bebeği Ömer Asaf oldu

01 Ocak 2017 Pazar, 16:04
Edremit'te 2017'nin ilk bebeği Ömer Asaf oldu
Edremit'te 2017'nin ilk bebeği Ömer Asaf oldu

(Fotoğraflı)

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit'in ilçesinde Göktürk ve Tuğba Yalman çifti, yeni yılın ilk erkek bebeğine Ömer Asaf adını verdiler.
Ömer Asaf, Edremit Devlet Hastanesi'nde, yeni yılın ilk dakikalarında saat 00.17 sıralarında dünyaya geldi. Sağlık durumu iyi olan Ömer Asaf bebeğin babası Göktürk Yalman, yeni yılın ilk bebeğinin kendilerinin olduğu için mutlu olduklarını söyleyerek, "Çok heyecanlıyım. Yeni yılın ilk bebeği bizim çocuğumuz oldu. Güzel bir duygu ve heyecan. İnşallah hayırlı bir evlat olur" diye konuştu.
(BT-MA)

01.01.2017 16:08:40 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Başkan Saka yeni yıla çocuklar ile girdi
YEREL

BAŞKAN SAKA YENİ YILA ÇOCUKLAR İLE GİRDİ
Edremit'te 3 bin yıllık sos yapıldı
YEREL

EDREMİT'TE 3 BİN YILLIK SOS YAPILDI
Zeytinciler federasyon kurdu
YEREL

ZEYTİNCİLER FEDERASYON KURDU
Burhaniye'de Üniversite Oteli'nde yılbaşı kutlaması
YEREL

BURHANİYE'DE ÜNİVERSİTE OTELİ'NDE YILBAŞI KUTLAMASI
Şefkatli ellerden yoksul çocuklara yılbaşı jesti
YEREL

ŞEFKATLİ ELLERDEN YOKSUL ÇOCUKLARA YILBAŞI JESTİ
Ayvalık'ta Başkan Gençer'den hasta ve yaşlılara yılbaşı ziyareti
YEREL

AYVALIK'TA BAŞKAN GENÇER'DEN HASTA VE YAŞLILARA YILBAŞI ZİYARETİ