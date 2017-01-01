YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Edremit'te 2017'nin ilk bebeği Ömer Asaf oldu

Edremit'te 2017'nin ilk bebeği Ömer Asaf oldu



(Fotoğraflı)



BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit'in ilçesinde Göktürk ve Tuğba Yalman çifti, yeni yılın ilk erkek bebeğine Ömer Asaf adını verdiler.

Ömer Asaf, Edremit Devlet Hastanesi'nde, yeni yılın ilk dakikalarında saat 00.17 sıralarında dünyaya geldi. Sağlık durumu iyi olan Ömer Asaf bebeğin babası Göktürk Yalman, yeni yılın ilk bebeğinin kendilerinin olduğu için mutlu olduklarını söyleyerek, "Çok heyecanlıyım. Yeni yılın ilk bebeği bizim çocuğumuz oldu. Güzel bir duygu ve heyecan. İnşallah hayırlı bir evlat olur" diye konuştu.

(BT-MA)



01.01.2017 16:08:40 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER