YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Musa Arat'tan teröre lanet

Musa Arat'tan teröre lanet



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, İstanbul'da bir gece kulübünde gerçekleşen terör saldırısını lanetleyen bir mesaj yayımladı.

AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, yayımladığı mesajında, "İstanbul'da masum insanlara acımasızca saldıran terörü lanetliyorum. Ülke olarak teröre ve teröristlere karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelemizden korkan alçak terör örgütleri ve işbirlikçileri, ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü bozmak için masum insanımızın canına kast ediyor. Ama hiçbir şey bizi terörle mücadelemize mani olamayacaktır. Hain saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet; yaralılara da acil şifalar diliyorum" dedi.

(BG-AH-Y)



01.01.2017 16:11:35 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER