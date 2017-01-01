02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Musa Arat'tan teröre lanet

01 Ocak 2017 Pazar, 16:07
Musa Arat'tan teröre lanet
Musa Arat'tan teröre lanet

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, İstanbul'da bir gece kulübünde gerçekleşen terör saldırısını lanetleyen bir mesaj yayımladı.
AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, yayımladığı mesajında, "İstanbul'da masum insanlara acımasızca saldıran terörü lanetliyorum. Ülke olarak teröre ve teröristlere karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelemizden korkan alçak terör örgütleri ve işbirlikçileri, ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü bozmak için masum insanımızın canına kast ediyor. Ama hiçbir şey bizi terörle mücadelemize mani olamayacaktır. Hain saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet; yaralılara da acil şifalar diliyorum" dedi.
(BG-AH-Y)

01.01.2017 16:11:35 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Patlayan fleks taşı iki kişiyi yaraladı
YEREL

PATLAYAN FLEKS TAŞI İKİ KİŞİYİ YARALADI
Başkan Özaltun, yeni yıla huzur evi sakinleriyle birlikte girdi
YEREL

BAŞKAN ÖZALTUN, YENİ YILA HUZUR EVİ SAKİNLERİYLE BİRLİKTE GİRDİ
&quot;Yeniden Avrupa kupalarına katılmayı istiyoruz&quot;
YEREL

"YENİDEN AVRUPA KUPALARINA KATILMAYI İSTİYORUZ"
2017 KTO bütçesi oy birliğiyle kabul edildi
YEREL

2017 KTO BÜTÇESİ OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ
NEÜ'de ün şef Hüseyin Bölük &quot;Yaşayan mutfak&quot;ı anlattı
YEREL

NEÜ'DE ÜN ŞEF HÜSEYİN BÖLÜK "YAŞAYAN MUTFAK"I ANLATTI
Konya'da iş yeri yangını
YEREL

KONYA'DA İŞ YERİ YANGINI
KONESOB'tan Milli Seferberliğe destek
YEREL

KONESOB'TAN MİLLİ SEFERBERLİĞE DESTEK
Gabon Büyükelçisi Konya sanayisi hakkında bilgi aldı
YEREL

GABON BÜYÜKELÇİSİ KONYA SANAYİSİ HAKKINDA BİLGİ ALDI
İstanbul'daki terör saldırısı
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISI
Beyşehir'de iki yıldır göç etmeyen leyleği balıkçılar besliyor
YEREL

BEYŞEHİR'DE İKİ YILDIR GÖÇ ETMEYEN LEYLEĞİ BALIKÇILAR BESLİYOR
Başkan Toru'dan yeni yıl değerlendirmesi
YEREL

BAŞKAN TORU'DAN YENİ YIL DEĞERLENDİRMESİ
Konya'da kar nedeniyle 19 fabrikanın çatısı çöktü
YEREL

KONYA'DA KAR NEDENİYLE 19 FABRİKANIN ÇATISI ÇÖKTÜ
Medova'dan yeni yılda birlik ve beraberlik mesajı
YEREL

MEDOVA'DAN YENİ YILDA BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI
Mekke'nin fethinin 1386. yıl dönümü
YEREL

MEKKE'NİN FETHİNİN 1386. YIL DÖNÜMÜ