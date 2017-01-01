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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Başkan Toprak İstanbul'daki saldırıyı kınadı

01 Ocak 2017 Pazar, 16:12
Başkan Toprak İstanbul'daki saldırıyı kınadı
Başkan Toprak İstanbul'daki saldırıyı kınadı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Türkoğlu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, İstanbul'da bir gece kulübünde meydana gelen saldırıyı kınadı.
Yaşanan saldırıyı şiddetle kınadığını vurgulayan Başkan Toprak, "Terör, İstanbul'da çirkin, kanlı ve hain yüzünü bir kez daha göstermiştir. Ülkemizin istikrarını hedef alan, birliğimizi ve huzurumuzu bozmaya yönelik hareket eden şer odaklarınca düzenlenen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. İstanbul'daki hain saldırıyı yapanları lanetliyorum. Masum insanların katledilmesinin açıklanabilir hiçbir haklı sebebi yoktur. İnsanları korkutarak, katlederek terör hiçbir sonuç alamayacaktır. Hiçbir gerekçe masumlara yönelik saldırıları haklı gösteremez, bu ve benzeri terör saldırıları, huzur ve güvenliğimizi hedef almış bu alçak saldırıyı, terörü, teröre destek verenleri ve terörün arkasındaki iç ve dış güçleri bir kez daha nefretle kınıyorum" ifadelerini kullandı.
(HT-SD-Y)

01.01.2017 16:15:49 TSI
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