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Cirit Sahasının yolu yenilenecek



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi'de Cirit sahası yolunda düzeltme, temel ve bakım onarım çalışması gerçekleştirecek. Mevcut yolun çok kötü durumda olduğunu belirten Selendili vatandaşlar yapılacak çalışma ile ulaşımın kolaylaşacağını belirtti.

İl genelinde yaptığı çalışmalar ile kötü yol bırakmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi'de Cirit sporunun yapıldığı alana giden yolda düzeltme, temel ve bakım onarım çalışması gerçekleştirecek. Büyükşehir Belediyesi Yol Şube Müdürü Fevzi Demir, Selendi Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç ve yetkili personel mevcut yolda incelemelerde bulundu. Cirit sporunun Selendi'de çok sevildiğini ve büyük başarılar elde edildiğini belirten Selendi Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, "Cirit sahasına giden yol gerçekten çok kötü durumda. Ulaşım açısından büyük problemler yaratıyor. Burada yapılacak çalışma ile hem spora hem de ulaşıma büyük destek sağlanmış olur" diye konuştu. Yol Şube Müdürü Fevzi Demir ise, "Yol dar ve kötü durumda. Düzeltme ve bakım onarım çalışmaları ile burayı ulaşım açısından rahatlatmış oluruz. Büyükşehir Belediyesi olarak incelemelerde bulunduk. Yakın zamanda burada çalışmalar gerçekleştirilecektir" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Şube Müdürü Fevzi Demir, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş'a da ziyarette bulundu. Ziyarette, Selendi'ye kazandırılacak çalışmalar hakkında istişarede bulunuldu. Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş kendisine ziyarette bulunan Yol Şube Müdürü Fevzi Demir'e teşekkür etti.

(SC-Y)



01.01.2017 16:32:47 TSI

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