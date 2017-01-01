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Bakan Tüfenkci MYO üzerine konservatuvarın taşınması fikrine sıcak baktı



(Fotoğraflı)



Barış Türel

MALATYA (İHA) - İnönü Üniversitesi Malatya Meslek Yüksekokulu'nun bulunduğu alanı gezen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'ya yapılması planlanan Turgut Özal müzesi için alternatif yerlerden olan alan üzerine konservatuvarın taşınması fikrine sıcak baktığı öğrenildi.

Beraberinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcıları ile birlikte Malatya'ya yapılması planlanan Turgut Özal müzesi için alternatif yerlerden olan İnönü Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunun bulunduğu alanı gezen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve Rektör Kızılay ile istişarede bulundu. Bakan Tüfenkçi, Çakır ve Kızılay alan üzerine müze dışında nelerin yapılabileceğini görüştü.

Bakan Tüfenkçi'nin şehrin sosyal ve kültürel hayatına katkı sunması ve şehirle üniversitenin bütünlüğünü sağlaması adına İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından dile getirilen 'Alan üzerine konservatuvarın taşınması ' fikrine sıcak baktığı öğrenildi. Konservatuvarın taşınması ile birlikte bölgenin bir sanat adasına dönüşebileceğini belirten Bakan Tüfenkci, konuyu alternatifleri ile birlikte değerlendireceklerini ve alan üzerine ne yapılacağını önümüzdeki günlerde netleştireceklerini söyledi.

(BT-SD-Y)



01.01.2017 16:48:13 TSI

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