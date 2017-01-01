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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Başkan Toçoğlu 2016 yılı asfalt çalışmalarını değerlendirdi

01 Ocak 2017 Pazar, 16:53
Başkan Toçoğlu 2016 yılı asfalt çalışmalarını değerlendirdi
Başkan Toçoğlu 2016 yılı asfalt çalışmalarını değerlendirdi

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, 2016 yılı asfalt çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Şehrin tamamına yayılan hizmet anlayışıyla birlikte bu yıl 254 kilometrelik güzergahta asfalt serimi gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Başkan Toçoğlu, yaklaşık 528 bin ton asfaltı yollarla buluşturduklarını belirtti. Toçoğlu, yeni dönemde de asfalt çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdürüleceğinin altını çizdi. Başkan Toçoğlu yaptığı açıklamada , "2016 yılında çok ciddi bir asfalt çalışması gerçekleştirdik. 'Şehir Senin İçin Yenileniyor' sloganıyla şehir merkezi ve 16 ilçe grup yollarında başlattığımız çalışmalarda önemli bir mesafe kat ettik. Atatürk Bulvarı, Adnan Menderes Caddesi, Karaağaç Bulvarı gibi önemli arterleri yeni yüzlerine kavuşturduk. İlçe merkezlerimizde ve ulaşımda önemli yeri olan güzergahları sıcak asfaltla buluşturduk. İnşallah önümüzdeki dönemde de aynı şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bilindiği üzere geçtiğimiz dönem asfalt şantiyemizin kapasitesini genişletmiş, 3 yıla yayılacak olan bir programla sorumluluğumuz altındaki tüm yolları sıcak asfaltla buluşturacağımızı ifade etmiştik. Tabi ülkemizin 15 Temmuz'da yaşadığı hain kalkışma neticesinde çalışmalarımız bir süre aksadı. Buna rağmen yıllık 300 kilometre olarak planladığımız dönemi 254 kilometreyle tamamladık. Şunu açıkca belirtmek istiyorum: Söz verdiğimiz gibi asfaltsız yol bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
Yeni sezon için hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Toçoğlu, "Kurmaylarımızla birlikte yeni asfalt sezonun hazırlıklarını başlattık. Planlarımızı yapıyoruz. İhtiyaçlarımızı belirliyor; ilçe muhtarlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Geçmişte olduğu gibi hem ilçelerimizde hem de merkezde kapsamlı çalışmalarımız sürecek. Arterler yeni yüzlerine kavuşacak. İnşallah Büyükşehir Belediyemizin güçlü hizmet eli şehrimizin tamamında hissedilmeye devam edecek" şeklinde konuştu.
(RŞ-RFK-Y)

01.01.2017 16:57:53 TSI
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