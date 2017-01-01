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Nejat Tezcan, musikiseverlerle buluştu



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SAKARYA (İHA) - Sanata Hayat Verenler söyleşi ve dinleti programının ilkini gerçekleştiren Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi, Klasik Türk Müziği'nin önemli isimlerinden Nejat Tezcan'ı musikiseverlerle buluşturdu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda; Doğan Dikmen, Hakan Alvan ve Abdullah Uysal; Nevzat Tezcan'ın hayatından kesitleri katılımcılar ile paylaşarak, Ferdi Koç ve Erhan Bayram refakatinde usta sanatçının beste ve güftelerini icra ettiler. Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi tarafından düzenlenen programın önemine değinerek, hazırlanan bu vefa gecesinin gönüllerde müstesna bir yer edinmiş usta sanatçılarımızın unutulmaması için önemli bir an olduğunu belirtti. Akademi Meydanı'nı dolduran musikiseverlere müzik ve söyleşi ziyafeti sunan musikişinaslar, kendilerini keyifle dinleyen misafirlerine teşekkür etti.

(RŞ-RFK-Y)



01.01.2017 16:58:14 TSI

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