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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Salmanlı'da köprü ve asfalt çalışmaları tamamlandı

01 Ocak 2017 Pazar, 16:58
Salmanlı'da köprü ve asfalt çalışmaları tamamlandı
Salmanlı'da köprü ve asfalt çalışmaları tamamlandı

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Salmanlı Mahallesi'ne kazandırılan yeni köprü ve asfalt çalışmaları tamamlanan arterler mahalle sakinlerinin yüzlerini güldürdü.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 ilçede hayata geçirilen çalışmalar bölge sakinleri ve muhtarların büyük beğenisini kazanıyor. Bu kapsamda son olarak Adapazarı Salmanlı Mahallesi'nde inşa edilen köprü ve mahalle güzergâhında gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını Salmanlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Yaşar Kaya değerlendirdi. Büyükşehir eliyle inşa edilen yeni köprü ve asfaltlanan yol güzergâhı ile ilgili görüşlerini paylaşan Kaya, "Önceden yollarımız çok kötü durumdaydı. Yollarımıza İl Özel İdaresi tarafından ince malzeme dökülüyordu. Bu malzeme ise 3-5 yıl içerisinde bozuluyordu. Daha önceden kullandığımız eski köprünün iki başındaki drenajlar da patlamış vaziyetteydi. Bu durum bizleri zor durumda bırakabiliyordu. Hamdolsun bugün sıkıntılarımız bir bir çözüme kavuşturuluyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu'nun mahalle muhtarlarıyla yaptığı toplantıda bu durumu kendisine bildirdim. Başkanımız gerekenin yapılacağını söyledi. Ardından belediye ekipleri geldiler baktılar, ölçüp biçtiler ve tam istediğimiz gibi bir köprü ortaya çıkardılar. Yapılan asfalt çalışmaları ile birlikte ise yol sorunumuz çözülmüş oldu. Salmanlı'da tarım, hayvancılık ve tavukçuluk faaliyetleri yürütülüyor. Yeni yapılan bu hizmetlerle birlikte, bu işleri yapan hemşerilerimiz de çok rahatladı. Ulaşımda artık bir sorunumuz yok. Başkanımız Zeki Toçoğlu'ndan ve ekibinden Allah razı olsun. Şu ana dek ne istediysek yaptılar. Başkanımız söz verdiği zaman iş bitiyor" ifadelerini kullandı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi eliyle Salmanlı'ya 32 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğinde köprü inşa edilmiş ve bölgeye 4 bin ton asfalt serimi gerçekleştirilmişti.
(RŞ-RFK-Y)

01.01.2017 16:59:14 TSI
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