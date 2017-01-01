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YEREL HABERLER  / BARTIN HABERLERİ
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Hakkı Arslan, son yolculuğuna uğurlandı

01 Ocak 2017 Pazar, 17:25
Hakkı Arslan, son yolculuğuna uğurlandı
Hakkı Arslan, son yolculuğuna uğurlandı

(Fotoğraflı)

Mustafa Kurt
BARTIN (İHA) - Bartın'da geçirdiği rahatsızlık sonucunda hayatını kaybeden Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri 51 yaşındaki Hakkı Arslan, Arıt'ta son yolculuğuna uğurlandı.
Bartın'da 3 gün önce vücudunda uyuşma ve his kaybı şikayetiyle Bartın Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan GMİS Genel Sekreteri Hakkı Arslan, dün hayatını kaybetmişti. Bartın Devlet Hastanesi morgundan cenaze aracıyla alınan Arslan'ın cenazesi Arıt'taki evinin önüne getirildi. Burada okunan duaların ardından Hakkı Arslan'ın cenazesi Arıt Merkez Camisine götürüldü. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Arslan dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Arslan'ın cenaze törenine; Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Vekili Ercan Gebeş, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı (GMİS) Ahmet Demirci, madenciler ve çoksayıda vatandaş katıldı.
(MK-

01.01.2017 17:29:08 TSI
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