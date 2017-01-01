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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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GGC Başkanı İbrahim Ay'dan teröre tepki

01 Ocak 2017 Pazar, 17:54
GGC Başkanı İbrahim Ay'dan teröre tepki
GGC Başkanı İbrahim Ay'dan teröre tepki
- Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti(GGC) Başkanı İbrahim Ay:
- "Birlik ve beraberliğimizi asla sarsamayacaklar"

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay yeni yıla büyük umutlarla girildiği saatlerde İstanbul'da bir gece kulübünde 39 kişinin hayatını kaybettiği 69 kişininde yaralandığı çirkin terör saldırısını kınadı.
Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay yeni yıla büyük umutlarla girildiği saatlerde İstanbul'da bir gece kulübünde 39 kişinin hayatını kaybettiği 69 kişininde yaralandığı çirkin terör saldırısını kınadı. Terörün dış güçler tarafından Türkiye'yi bölmeye yönelik eylemlerinin 2017 yılının ilk saatlerinde de devam ettiğini ifade eden Ay, alçakça yapıldığını belirttiği saldırıların milli birlik ve beraberliği asla sarsmayacağını söyledi.

Kirli emellerine uluşamayacaklar
Hain saldırıda tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep'te de büyük üzüntü yaşandığını belirten Ay, "Terörün çirkin yüzünü bir kez daha gördük. Bunların amacı ne din, ne dil, ne ırk ne de başka birşey. Tek amaçları Türkiye'yi bölmek ve yaşanmaz bir hale getirmeye çalışmak. Bu kirli emellerine ulaşamayacaklarını her zamanki gibi tek yürek ve tek güç olarak kan dan beslenen vampirlere göstereceğiz. Ülkenin birlik ve beraberliğine yönelik yapılan bu hain saldırıda yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.
(SD-Y)

01.01.2017 17:58:14 TSI
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