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Malatya 1.Amatör Küme Futbol Liginde çekişmeli maçlar oynandı



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - Malatya 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde oynanan 5.hafta müsabakaları büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Haftanın en dikkat çeken skoruna 2-0 geriden gelip, Doğanşehirspor'u 3-2 mağlup eden Malatyaspor'dan gelirken, grubun bir diğer iddialı takımı Malatyagücü ise Orduzuspor karşısında zorlanmasına rağmen sahadan 2-1 galip ayrılmasını bildi.

1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde oynanan maçlarda alınan toplu sonuçlar şöyle:

"A Grubu: Battalgazi Belediyespor 1 - 3 1966 Malatya Gençlikspor, Orduzuspor 1 - 2 1932 Malatyagücü, Malatyaspor 3 - 2 Doğanşehir Belediyespor, Adafı Kartalspor 1 - 1 Kaldırımgücü

B Grubu: 44 Malatyaspor 1 - 3 Ataköyspor, Arguvan Belediyespor 1-1 Demirspor, Malatya Telekomspor 0 -1 Akçadağspor, Hekimhan Belediyesi Girmanaspor 3 - 1 Malatya Sanayispor."

(MT-SD-Y)



01.01.2017 17:58:43 TSI

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