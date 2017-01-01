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YEREL HABERLER  / BARTIN HABERLERİ
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Bartın'da kapanan 66 köy yolu ulaşıma açıldı

01 Ocak 2017 Pazar, 18:11
Bartın'da kapanan 66 köy yolu ulaşıma açıldı
Bartın'da kapanan 66 köy yolu ulaşıma açıldı

(Fotoğraflı)

Mustafa Kurt
BARTIN (İHA) - Bartın'da etkili olan kar yağışı sonrasında kapanan 66 köy yolu ulaşıma açıldı.
Bartın İl Özel İdaresi Karla Mücadele Koordinasyon Merkezi (ÖZKARKOM) ekipleri 59 personel, 26 adet kar temizleme aracı ile 24 saat esasına dayalı çalışma sonucunda il genelinde kapanan 66 köy yolu ulaşıma açıldı. ÖZKARKOM ekipleri 1 Ocak Pazar günü, Ulus bölgesinde Ulukaya, Yukarıdere, Elmacık, Isırganlı, Hasanören, Dorucaşahince, Zafer, Uluköy ve Üçsaray köylerinde yaklaşık 40 santimetre kalınlığı bulan karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
(MK-GY-Y)

01.01.2017 18:14:48 TSI
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