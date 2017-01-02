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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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İstanbul'daki Terör Saldırısına Sert Kınama

02 Ocak 2017 Pazartesi, 08:39
İstanbul'daki Terör Saldırısına Sert Kınama
İstanbul'daki Terör Saldırısına Sert Kınama

(Fotoğraflı)

Uğur Kuş
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçe Belediye Başkanı Menderes Atilla, İstanbul'da gerçekleşen terör saldırısına sert bir şekilde cevap verdi.
Menderes Atilla, saldırılarla Türkiye düşmanlarının el ele verip, ülke ve millet birlik ve beraberliğini hedef aldığını belirterek, saldırılara en güzel cevabını millet olarak el ele verip birlik beraberliğin daha da kenetlenilmesi gerektiğini kaydetti. PKK, FETÖ/PDY, DAEŞ, PYD/YPG ve diğer tüm Türkiye düşmanlarının son zamanlarda Türkiye'ye karşı sistematik bir saldırı içerisinde olduğunu ifade eden Atilla, ortak noktası Türkiye'ye karşı katliam, kaos olduğunu kaydetti. Türkiye'nin teröre boyun eğmeyeceğini vurgulayan Atilla, tüm terör saldırıları gibi son saldırının da zamanlamasının manidar olduğunu ifade etti. Belediye Başkanı Menderes Atilla, "Yılbaşı gecesinde ünlü bir eğlence mekanında çoğu yabancılardan oluşan onlarca insanın üzerine mermi yağdıran zihniyetin beynimizde bomba patlatmaya çalışıyor. Saldırılar sonrasında ortaya çıkacak psikolojik etki ile insanları kamplaştırmaya ve birbirine düşürmeyi hedefliyorlar. Ancak Türkiye düşmanlarının bu amacına hiçbir zaman ulaşamayacaktır. Kökü derinlerde olan bir Türkiye'ye karşı alçak emelleri olanların konu Türkiye olunca bir kez değil onlarca kez düşünmesi gerekir. Bilinen en sert ifadelerle terörü kınıyor ve lanetliyorum" dedi.
Atilla, saldırıda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
(UK-SD-Y)

02.01.2017 08:43:49 TSI
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