02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kars'ta sis etkili oluyor

02 Ocak 2017 Pazartesi, 08:56
Kars'ta sis etkili oluyor
Kars'ta sis etkili oluyor

(Fotoğraflı)

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars'ta akşam saatlerinde etkili olan sis trafiği olumsuz yönde etkiledi.
Kentte soğuyan havanın ardından akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis, trafiğe çıkan sürücülere zor anlar yaşattı.
Sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 10 metreye kadar düştü. Kentte etkili olan sis, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Trafik ekipleri, trafiğe çıkan ve yoğun sis ile karşılaşan sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Kars'ta etkili olan sis ve soğuk hava önümüzdeki günlerde etkili olması bekleniyor. Özellikle kent dışına çıkan sürücülerden dikkatli olmalarını isteyen trafik ekipleri, bazı bölgelerde görüş mesafesinin yok denilecek seviyede olduğunu belirterek, sürücüleri uyardılar.
(IÇ-AA-Y)

02.01.2017 09:00:19 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Arka Sokakların 'Komiser Ali'si' yeni yıla Sarıkamış'ta girdi
YEREL

ARKA SOKAKLARIN 'KOMİSER ALİ'Sİ' YENİ YILA SARIKAMIŞ'TA GİRDİ
Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı
YEREL

SARIKAMIŞ HAREKATI'NIN 102. YILI
Polis hırsıza ayak izinden ulaştı
YEREL

POLİS HIRSIZA AYAK İZİNDEN ULAŞTI
2017 yılının ilk Meclis toplantısı yapıldı
YEREL

2017 YILININ İLK MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Kars'ta aç kurtlar şehir merkezine indi
YEREL

KARS'TA AÇ KURTLAR ŞEHİR MERKEZİNE İNDİ
Hırsız ayakkabı izinden yakalandı
YEREL

HIRSIZ AYAKKABI İZİNDEN YAKALANDI
Karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor
YEREL

KARLAR KAMYONLARLA ŞEHİR DIŞINA TAŞINIYOR
Sarıkamış'ta yol kenarında donmuş kurt bulundu
YEREL

SARIKAMIŞ'TA YOL KENARINDA DONMUŞ KURT BULUNDU
Kars'ta çatılarda oluşan buz sarkıtları tehlike oluşturuyor
YEREL

KARS'TA ÇATILARDA OLUŞAN BUZ SARKITLARI TEHLİKE OLUŞTURUYOR
&quot;Hudut kartalları&quot; yılbaşında da nöbette
YEREL

"HUDUT KARTALLARI" YILBAŞINDA DA NÖBETTE