Savaş: "Terörün çirkin ve kalleş yüzüne bir kez daha şahit olduk"
Buğra Güney
HATAY (İHA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 31 Aralık gecesi Ortaköy'de bir gece kulübüne yönelik düzenlenen terör saldırıyla ilgili olarak, "Terör örgütlerinin çirkin ve kalleş yüzüne bir kez daha şahit olduk" dedi.
Savaş, acının renginin olmadığını ifade ederek, "Terörün ve beraberinde getirdiği acıların son bulmasını dilediğimiz 2017 yılının ilk saatlerinde yaşanan bu terör olayını derin üzüntü içinde karşıladım. Terör örgütlerinin çirkin ve kalleş yüzüne bir kez daha şahit olduk. Bu hain terör saldırısını gerçekleştirenler birliğimize ve beraberliğimize asla gölge düşüremeyecekler. Kan, şiddet ve kaosla beslenenler şunu unutmasınlar ki, yüce Türk milleti bu hain oyunların hiçbir zaman bir parçası olmayacaktır. Umutla beklediğimiz yeni yılın ilk gününde yaşanan bu acı olayın son bulmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
(BGY-Y)
02.01.2017 09:04:08 TSI
NNNN