02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AK Parti'li Erdem'den büyükşehir belediyesine eleştiri

02 Ocak 2017 Pazartesi, 09:12
AK Parti'li Erdem'den büyükşehir belediyesine eleştiri
AK Parti'li Erdem'den büyükşehir belediyesine eleştiri

(Fotoğraflı)

Özgür Dedeoluk
AYDIN (İHA) - Sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla buluşma toplantısında konuşan AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, "Adı var, kendi yok" diyerek Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi.
Düzenlenen toplantılarda Aydın Milletvekilleri Mehmet Erdem ve Mustafa Savaş ile birlikte İl Başkanı Ömer Özmen, Kadın Kolları Başkanı Seda Sarıbaş, ilçe teşkilatları, STK temsilcileri ve muhtarlar yer aldı. Muhtarlar sorunlarını tek tek paylaşırken toplantılara katılan daire müdürleri ilçelerin durumları hakkında bilgi verip talepleri kayıt altına aldı.
Toplantının sonunda konuşan Ak Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Yatırım İzleme Koordinasyon Birimi ile Büyükşehirin aciz kaldığı noktalarda devreye gireceklerini ifade etti. Erdem, "Eskiden özel idare vasıtasıyla anında fıstık gibi yollar yapılıyordu. Şimdi de adı var kendi yok, adı var tadı yok Büyükşehir Belediyesini görüyorsunuz. Yollar çok büyük sıkıntı. Yatırım İzleme Koordinasyon Birimi ile ilgili kanununda değişiklik yaptık. YİKOB artık yatırım yapabilecek duruma geldi. Büyükşehirin aciz kaldığı, yapamadığı durumlarda bizim devreye girme ihtimalimiz var" dedi.

YİKOB ile yapılacak çalışmalardan örnekler veren Erdem, "Büyükşehir köy içi yollara parke taşı vermiyor, mesela bunları yapmak zorunda kalacağız. Eğitimle ilgili ihtiyaçlar var. Tarımsal sulama ile ilgili ihtiyaçlar var. Kuyucak'ta özel idare zamanında 10 tane gölet yapılmış. 2,5 yıl oldu, bu 10 göletle ilgili bir tane sulama projesi gerçekleştiremediler. İçini bile temizlemekten aciz bir yapı var. Ben Aydın'da 2,5 yılda bir tane bir tane gölet, bir tane sulama projesi yapıldığını görmedim" şeklinde konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal işleri çok müsrif bir şekilde yaptığını ifade eden Erdem, "150 nüfuslu bir köyde bir bakıyorsunuz 15 tane büyükşehir personeli dolaşıyor. Sosyal işler yapılsın elbette ama israf yapılmasın. Yaptıkları bir tek sosyal işler var onu bile düzgün yapamıyorlar" ifadeleri kullandı.
(ÖD-MB-Y)

02.01.2017 09:16:27 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Nazilli'de 9 bin metrekare yol yenilendi
YEREL

NAZİLLİ'DE 9 BİN METREKARE YOL YENİLENDİ
&quot;Dur&quot; ihtarına uymayan otomobil polis aracına çarptı
YEREL

"DUR" İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİL POLİS ARACINA ÇARPTI
Bölgenin en eski ve en büyük deve güreşi Germencik'te yapılacak
YEREL

BÖLGENİN EN ESKİ VE EN BÜYÜK DEVE GÜREŞİ GERMENCİK'TE YAPILACAK
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu bir ayda 5 bin izleyiciye ulaştı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU BİR AYDA 5 BİN İZLEYİCİYE ULAŞTI
Bademcik ve geniz eti rahatsızlıkları hangi durumlarda tehlikeli
YEREL

BADEMCİK VE GENİZ ETİ RAHATSIZLIKLARI HANGİ DURUMLARDA TEHLİKELİ
Aydınspor 1923'te Gürpınar dönemi
YEREL

AYDINSPOR 1923'TE GÜRPINAR DÖNEMİ
AYSO'dan Aydın ihracatına eğitim desteği
YEREL

AYSO'DAN AYDIN İHRACATINA EĞİTİM DESTEĞİ
Cezaevi Firarisi Uygulama Noktasında Yakalandı
YEREL

CEZAEVİ FİRARİSİ UYGULAMA NOKTASINDA YAKALANDI
Söke'de 2016 yılında 922 nikah kıyıldı
YEREL

SÖKE'DE 2016 YILINDA 922 NİKAH KIYILDI
Aydınlı öğrenciler mesleki eğitimde engellileri aşarak Avrupa'ya gidecek
YEREL

AYDINLI ÖĞRENCİLER MESLEKİ EĞİTİMDE ENGELLİLERİ AŞARAK AVRUPA'YA GİDECEK
Söke'de yeni kimler için başvurular alınmaya başlandı
YEREL

SÖKE'DE YENİ KİMLER İÇİN BAŞVURULAR ALINMAYA BAŞLANDI
Başkan Özakcan yeni yıla Öztürk çiftinin evinde girdi
YEREL

BAŞKAN ÖZAKCAN YENİ YILA ÖZTÜRK ÇİFTİNİN EVİNDE GİRDİ
Yılın ilk Güreşi İncirliova Arenası'nda Yapıldı
YEREL

YILIN İLK GÜREŞİ İNCİRLİOVA ARENASI'NDA YAPILDI
Koçarlı DEKE toplantılarına dağ köylerinde devam ediyor
YEREL

KOÇARLI DEKE TOPLANTILARINA DAĞ KÖYLERİNDE DEVAM EDİYOR
Gençler, yaşlı gündüz bakımevinde konser verdi
YEREL

GENÇLER, YAŞLI GÜNDÜZ BAKIMEVİNDE KONSER VERDİ
Egeli ihracatçılar 2016 yılında yoğun günler yaşadı
YEREL

EGELİ İHRACATÇILAR 2016 YILINDA YOĞUN GÜNLER YAŞADI
Öz; &quot;79 milyonun Cumhurbaşkanlığı sistemini destekleyeceğine inanıyorum&quot;
YEREL

ÖZ; "79 MİLYONUN CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNİ DESTEKLEYECEĞİNE İNANIYORUM"
ADÜ öğretim üyesini gururlandıran ödül
YEREL

ADÜ ÖĞRETİM ÜYESİNİ GURURLANDIRAN ÖDÜL
Oyuncak tabancalı Noel Baba protestosuna 10 gözaltı
YEREL

OYUNCAK TABANCALI NOEL BABA PROTESTOSUNA 10 GÖZALTI
Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL

AYDIN'DA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Aydın'da temsili &quot;Noel Baba&quot;nın başına silah dayanması
YEREL

AYDIN'DA TEMSİLİ "NOEL BABA"NIN BAŞINA SİLAH DAYANMASI
Plakası Belirlenen Tır Sürücüsü Polise Teslim Oldu
YEREL

PLAKASI BELİRLENEN TIR SÜRÜCÜSÜ POLİSE TESLİM OLDU
Aydın'da deve güreşi
YEREL

AYDIN'DA DEVE GÜREŞİ
İncirliova'da duvarlar sanatla süsleniyor
YEREL

İNCİRLİOVA'DA DUVARLAR SANATLA SÜSLENİYOR