02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Otistik Buğra Çankır mest etti

02 Ocak 2017 Pazartesi, 09:22
Otistik Buğra Çankır mest etti
Otistik Buğra Çankır mest etti

(Fotoğraflı)

Mustafa Mert
HATAY (İHA) - Hatay İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Buğra Çankır, Başbakan Binali Yıldırım ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da katıldığı 'Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nın açılışında sunduğu resital ile Başbakan Binali Yıldırım başta olmak üzere tüm dinleyenleri mest etti.
"Perfect/Absolute Pitch" (Mükemmel/Mutlak Kulak) olarak adlandırılan olağanüstü müziksel işitme yeteneğine sahip olması nedeniyle dünyadaki 664 müzik dehasından birisi olarak kabul edilen ve birincilikle kazanarak öğrenim gördüğü İSTE Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı'nı büyük bir başarı ile bitiren, okulunu bitirir bitirmez mezun olduğu konservatuvarda öğretim görevlisi olan otistik Buğra Çankır, geçtiğimiz Aralık ayında İstanbul'da, Başbakan Binali Yıldırım ile Aile Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının katıldığı "Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"na katıldı.
Toplantının açılışında, İSTE Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Buğra Çankır, flüt öğrencisi Alpaslan Ertuğrul Eren ile birlikte dinleyenlere unutulmaz bir resital sundu. Buğra Çankır'ın performansını beğeniyle izleyenBaşbakan Binali Yıldırım, İSTE Öğretim Görevlisi Buğra Çankır'ı bizzat tebrik ederek başarılar diledi.
Buğra Çankır'ı İSTE olarak desteklemeye devam edeceklerini belirten Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, "O başarılı çalışmaları ile otizmlilerin, herkesin, sesi ve rol modeli durumunda. Azmetmenin nelere kadir olduğunu Buğra'nın şahsında görebiliyorsunuz. Herkese örnek olması lazım. O müthiş bir deha ve yetenek" diye konuştu.
(MSM-Y)

02.01.2017 09:27:17 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Halep'ten tahliye edilen ailelere yardımlar sürüyor
YEREL

HALEP'TEN TAHLİYE EDİLEN AİLELERE YARDIMLAR SÜRÜYOR
Antakya Ticaret Borsası
YEREL

ANTAKYA TİCARET BORSASI
Dörtyol'da ilk çipli kimlik başvurusu yapıldı
YEREL

DÖRTYOL'DA İLK ÇİPLİ KİMLİK BAŞVURUSU YAPILDI
Hatay İl Sağlık Müdürü Tiryaki:
YEREL

HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRÜ TİRYAKİ:
Nijer'de 11 su kuyusu açıldı
YEREL

NİJER'DE 11 SU KUYUSU AÇILDI
Hatay'ın 3 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'IN 3 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Savaş: &quot;Terörün çirkin ve kalleş yüzüne bir kez daha şahit olduk&quot;
YEREL

SAVAŞ: "TERÖRÜN ÇİRKİN VE KALLEŞ YÜZÜNE BİR KEZ DAHA ŞAHİT OLDUK"
İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISINA TEPKİLER
Azez'deki ailelere yardım
YEREL

AZEZ'DEKİ AİLELERE YARDIM
Halep'ten sivillerin tahliyesi
YEREL

HALEP'TEN SİVİLLERİN TAHLİYESİ
Hatay'ın 3 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'IN 3 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tarihi külliyede Mekke'nin fethi gecesi etkinliği
YEREL

TARİHİ KÜLLİYEDE MEKKE'NİN FETHİ GECESİ ETKİNLİĞİ
Hatay'da yeni yılın ilk bebeği ''Asil Şaban''
YEREL

HATAY'DA YENİ YILIN İLK BEBEĞİ ''ASİL ŞABAN''