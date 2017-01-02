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Erzurum'da "Koruyucu Aile Hizmeti" semineri



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce Memur Sen üyelerine yönelik "Koruyucu Aile Hizmeti" kapsamında seminer düzenlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen seminere Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Cemil İlbaş, Memur Sen Erzurum İl Başkanı Abdullah Duman, Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Karataş ve Memur Sen üyeleri katıldı.

Memur Sen Erzurum İl Başkanı Duman, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün önemli çalışmalara imza attığını belirterek, sendika olarak paydaşlarıyla ortak çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Memur Sen'in sadece ücret sendikacılığı yapmadığını belirten Duman, kurumlar arası koordinasyonu önemsediklerini ve eğitim programlarına önem verdiklerini söyledi.

İlbaş ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün kapsamlı çalışmalara imza attığını belirterek, şehit yakınları, kadın, engelli ve çocuk konusundaki çalışmaların toplum adına önemli olduğunu söyledi.

İlbaş, kurumun çalışmaları hakkında sunum yaparak, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Koruyucu Aile Birimi sosyal çalışmacısı Abdullah Can ise yaptığı sunumda, çocuğun koruyucu aileye ne gibi durumlarda verildiği, koruyucu ailenin ne demek olduğunu, sunulan hizmeti ve süresini, çocuğun devletin kurumlarında yetişirken barınma, beslenme, giyinme, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarının nasıl giderildiğini anlattı.

(ERZ-AA-Y)



02.01.2017 09:27:27 TSI

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