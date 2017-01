YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. ADÜ öğretim üyesini gururlandıran ödül

AYDIN (İHA) - ADÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz, Environmental Monitoring and Assessment (Çevresel İzleme ve Değerlendirme) isimli uluslararası dergi tarafından "Excellence in Reviewing (İncelemede Mükemmellik) 2016 ödülüyle onurlandırıldı.



Çevresel İzleme ve Değerlendirme derginin devam eden büyümesi ve gelişiminde sağladığı katkılar ve özverili çalışmalarından dolayı ödüle layık görülen Prof. Dr. Kiraz, çevre ile ilgili konularda kaliteli incelemeler yapan "Environmental Monitoring and Assessment" tarafından ödüllendirilmesinin kendisini gururlandırdığını söyledi. Kiraz, çevresel riskleri titiz çalışmalar yürüterek, başarılı verilerle destekleyen derginin, kirlilik riski değerlendirmesi için yöntem ve prosedürleri açıklayan, izleme verilerinin sağlık verileri ile sentezini inceleyen uluslararası platformda önemli bir yayın niteliğinde olduğunu ifade etti.

02.01.2017 09:44:19 TSI

