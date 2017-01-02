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Öz; "79 milyonun Cumhurbaşkanlığı sistemini destekleyeceğine inanıyorum"



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - AK Parti Aydın Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Sözcüsü Abdurrahman Öz, 79 milyonun Cumhurbaşkanlığı sitemini referandumda destekleyeceğine inandığını belirtti.

Abdurrahman Öz, yaptığı açıklamada; "Komisyon sözcüsü olarak görev yaptığım, belirli zamanlarda da çalışmalarına başkanlık ettiğim Anayasa Komisyonu, Anayasa değişiklik teklifi ile ilgili olarak 20 Aralık 2016 Salı günü çalışmaya başlamış ve 10 gün sürmüştür. Çalışmalar fiilen yaklaşık 100 saat devam etmiştir.

Çalışmalar sırasında, ağırlıklı olarak muhalefet partileri milletvekillerine söz verilmiştir. Bu bağlamda yaklaşık 550 milletvekili söz almış, 3 milletvekili 2 saat, 7 milletvekili ise 1 saatin üzerinde konuşmuştur. Yapılan çalışma sonucunda 21 madde olarak komisyonumuza gelen anayasa değişiklik teklifi, 18 madde olarak kabul edilmiştir.

Başlangıçta AK Parti ve MHP'nin ortak kararı olarak ortaya çıksa da Cumhurbaşkanlığı sistemi olarak ifade ettiğimiz ve yönetim değişikliğini amaçlayan bu teklifi referandum sürecinde 79 milyon insanımızın destekleyeceğine inanıyorum. Siyasi istikrar ve ekonomik kalkınmayı hedefleyen bu değişiklik, devletimiz ve milletimizin geleceği için güzel ve olumlu gelişmeler sağlayacaktır. Siyaseten güçlü, ekonomik olarak kalkınmış bir Türkiye'de yaşamak dileğiyle" dedi.

(MB-Y)



02.01.2017 09:52:48 TSI

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