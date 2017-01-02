Mersin'in 2 ilçesinde elektrik kesintisi
MERSİN (İHA) - Mersin'in Mezitli ve Akdeniz ilçelerinde çarşamba günü, tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Ocak Çarşamba günü, Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi 52122, 52126, 52130, 52136, 52138, 52127, 52133, 52135, 52137, 52139 ve 52145 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi 63188, 6367, 6386, 6384, 6363 ve 6365 sokaklar ile 138.Caddeye 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
(ELF-Y)
02.01.2017 09:55:16 TSI
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