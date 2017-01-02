Hatay'ın 3 ilçesinde elektrik kesintisi
HATAY (İHA) - Hatay'ın Dörtyol, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde çarşamba günü, tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Ocak Çarşamba günü, Dörtyol ilçesi Çaylı, Ocaklı, Altınçağ, Kuzuculu, Yeniyurt, Yeşilköy, Kışlalar, Sanayi ve Yeşil mahallelerine 00:15-08:00 saatleri arasında, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi 47 Sokağa 08:30-17:30 saatleri arasında, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi Sahil Caddesine 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
(ELF-Y)
02.01.2017 09:55:33 TSI
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