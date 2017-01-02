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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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12 Yaş Tenis Milli Takımı Adana'da belirlendi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 09:55
12 Yaş Tenis Milli Takımı Adana'da belirlendi
12 Yaş Tenis Milli Takımı Adana'da belirlendi

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF), Adana'da yapılan 12 Yaş Milli Takım Belirleme Müsabakaları sona erdi.
Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) kortlarında 24 Aralık 2016'ta eleme maçları ile başlayıp, 30 Aralık 2016'da final maçları ile son bulan milli takım müsabakalarına Türkiye'nin farklı illerinden sporcular başvurdu. Puanlarına göre ilk 24 sporcu ana tabloda yer alırken, 8 kişi de eleme maçları sonunda belirlendi. Ana tablo maçlarında ise ikinci turdan itibaren consulation uygulandı. Maçlar sonunda ana tablo finalistleri ve consulation birincisi tenisçiler milli takıma girdiler. Tenis Milli Takım Antrenörleri Hakan Diler ve Cengiz Tan'ın da takip ettiği müsabakaların başhakemliğini Seyhun Seyhan yaparken, Murat Aslantaş, Tülay Tapcı ve Sebahattin Hayta da gözlemci ve kule hakemi olarak görev aldılar. Çekişmeli geçen maçlar sonunda erkeklerde Cem Atlamış (Bursa), Kerem Özlale (Ankara) ve Derin Can Atacan (İstanbul), bayanlarda ise Melisa Ercan (Adana), Duru Yağmur Durğun (Mersin) ve İzem Elif Ölçer (Balıkesir) Türkiye 12 Yaş Tenis Milli Takımı'na seçildiler.
12 Yaş Milli Takım Müsabakaları Turnuva Direktörü ATDSK Performans Tenis Kaptanı Serkan Şenlik, milli takıma giren sporcuları kutladı. Dünya şampiyonasında takım sporcularına başarılar dileyen Şenlik, "Çok çekişmeli güzel maçlar izledik. Yaşlarında her biri başarılı, güçlü birer raket olan tenisçilerimize dünya şampiyonasında da başarılar diliyor, ülkemize yeni başarılar getirmelerini diliyorum" dedi.

Grup Maçları
12 Yaş Milli Takımı, ilk olarak 27-29 Ocak tarihlerinde grup maçları yapacak. Grup maçlarında bayanlar İstanbul'da Bulgaristan, Gürcistan, Hollanda, Sırbistan ve Ukrayna takımları ile karşılaşacaklar. Erkekler grup maçları ise Çekya'da yapılacak. Erkeklerin grup maçlarında Türkiye Milli Takımı'nın yanı sıra Çekya, Fransa, Macaristan, Portekiz ve Slovakya takımları yer alacak.
(ELF-Y)

02.01.2017 09:58:25 TSI
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