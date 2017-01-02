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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Erzurum Genç MÜSİAD'da kan değişimi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 09:58
Erzurum Genç MÜSİAD'da kan değişimi
Erzurum Genç MÜSİAD'da kan değişimi
- Genç MÜSİAD'da koç dönemi başladı
- Bayır: "MÜSİAD'ın emeklisi olmaz MÜSİAD'lısı olur"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Şubesi Gençlik Kurulu'nda görev değişimi yaşandı. Yaklaşık 3 yıldır Genç MÜSİAD Başkanılğı'nı yürüten Emrah Öztürk, görevini Barışcan Koç'a devretti.
Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yapılan genel kurul ile Erzurum Genç MÜSİAD'da bayrağı Barışcan Koç devraldı. Genel kurula Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mevlüt Doğan, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Muammer Yaylalı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Ağız ve Diş Sağlığı Başhekimi Ahmet Yaptırmış, MÜSİAD Erzurum Başkanı Taner Bayır, Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yavuz Fettahoğlu ile çok sayıda iş adamı ve MÜSİAD üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan genel kurulda MÜSİAD'ın vizyon ve misyonunu anlatan kısa bir sinevizyon sunumu yapıldı.
Burada söz alan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Doğan, genç iş adamlarına özellikle hükümetin sağladığı desteklerden yararlanmalarını isteyerek bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada hep genç iş adamlarının yanında olacaklarını ifade etti.
"MÜSİAD BİR OKULDUR"
MÜSİAD Erzurum Başkanı Taner Bayır ise, MÜSİAD'ın bir İşadamı Okulu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"MÜSİAD bir ocak, bir okuldur. 18 yaşında genç girişimcileri, işadamı adaylarını alır 30 yaşına kadar eğitir, yetiştirir. 30 yaşına geldi mi diyoruz ki 'tamam sen artık buluğ oldun'. Kendi işini kurup kendi işini yürütebilirsin, kendi pazarını bulabilir. Ya da aile şirketi var ise aile şirketini rahatlıkla yönetebilirsin. Bu arkadaşlarımızı 30 yaşından sonra genç MÜSİAD'dan alıp ana kademeye üye yapıyoruz. Yani MÜSİAD'ın emeklisi olmak, rahmetlisi olur. Çünkü bu bir davadır, burada bir misyonu üstleniyoruz. Burada Allah rızası için birilerine faydalı olmaya çalışıyoruz."dedi.
Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yavuz Fettahoğlu ise, "Artık girişimcilik kavramının içinde duyamadığımız, emek, tecrübe, usta-çırak ilişkisi gibi medeniyetimize ait çok önemli öğelerin girişimcilikle anılmaması. Bu bizi dertlendiriyor. Biz de MÜSİAD'ın ve medeniyetimizin değerleriyle; kaybettiğimiz bu değerli unsurları girişimcilik kavramına tekrar kazandırmak için çaba sarf ediyoruz. Bu çalışmamızı destekleyici bir proje olan 'sürekli staj' projesi adını verdiğimiz, üniversiteli yükseköğrenim gören genç kardeşlerimizi tecrübe etmek ve uzmanlaşmak istedikleri alanlarda erken yaşlarda buluşturmak için pilot çalışmalarla yeni bir süreç başlatmak istiyoruz. Genç kardeşlerimizi çok daha erken yaşlarında doğru ve ahlaklı girişimcilikle buluşturabilmek için gayret sarfediyoruz" diye konuştu.
Genç MÜSİAD Başkanı Emrah Öztürk ise bu görevin bir bayrak yarışı olduğunu belirterek, kendisinden sonra bayrağı devralacak olan Barışcan Koç'a çalışmalarında başarılar diledi. Öztürk, sözlerini görev yaptığı süre içerisinde kendisine destek olan başta MÜSİAD Erzurum Başkanı Taner Bayır olmak üzere, ailesi ve yönetim kurulundaki çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek tamamladı.
Genç MÜSİAD Başkanlığı'na seçilen Barışcan Koç ise, devraldığı MÜSİAD bayrağını birlikte görev aldığı arkadaşları ile bir basamak daha yukarı çıkarmak için çalışacaklarını bildirdi.
Koç, Genç MÜSİAD'ın 2002 yılından bu yana Türkiye'nin en büyük gençlik STK'si olma ünvanını taşıdığını belirterek, şöyle konuştu: "Genel Başkanımız Nail Olpak'in deyimiyle 'MÜSİAD'ın en büyük projesi GENÇ MÜSİAD, sosyal sorumluluk projeleri ile her zaman ses getirmeyi başarmıştır. Sadece dünyanın ve ülkemizin bir çok yerinde değil Erzurumluların da artık kendi sorunlarına, birlik beraberlik içerisinde daha duyarlı ve ilgili olması yönünde lokomotif görevi üstlenmektedir. Bu duyarlılığın artarak devam edeceğini ümit ediyoruz. GENÇ MÜSİAD Başkanımız Emrah Öztürk'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca, görev süresi içerisinde gençleri yalnız bırakmayan ve her zaman yanlarında olan onlara yol gösteren, destek veren MÜSİAD Erzurum Başkanımız Sayın Taner Bayır'a sonsuz teşekkür ediyorum. İnşallah yeni yönetimimizle birlikte sizlerin desteği, Cenabı Allah'ın da yardımı ile üstlenmiş olduğumuz bu ağır sorumluluğun altında kalkacağız ve devraldığımız bu hizmet yarışı bayrağını bir adım daha ileri götüreceğiz. Bu duygu ve düşünceler içerisinde genel kurulumuz ve yeni yönetimimizin iş dünyasına Erzuruma ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diler beni dinlediğiniz ve genel kurulumuzu onurlandırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum."
(ERZ-AT-Y)

02.01.2017 10:02:19 TSI
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