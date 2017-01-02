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Antalya'da planlı elektrik kesintisi uyarısı



ANTALYA (İHA) - Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Aksu, Konyaaltı, Demre, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde 04 Ocak Aralık tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.



Elektrik kesintisinin uygulanacağı, İlçe ve Mahalleler şu şekilde:

Aksu: 08.00-18.00 Topallı Mahallesi

Konyaaltı: 08.00-18.00 Geyikbayırı, Çağlarca Mahalleleri ve Geyikbayırı, Çağlarca, Doyran Mahallelerine bağlı yaylalar

Demre: 09.00-18.00 Karabucak, Çevreyol Mevkii, Bozdağ Mevkii ve Sura Mevkii, Toptancı Hali

Kaş: 09.00-17.00 Kasaba Mahallesi, Alpanos Mevkii, Ahatlı Mahallesi, Enişdibi Mevkii, Uğrar Mahallesi, Softalar Mevkii, Belenli Mahalesi Sısla Mevkii

Kemer: 09.00-18.00 Çamyuva Sarıören Mahalleri, Hayıtıgöl Caddeleri, 103 Sokak, Kozkakçam Caddeleri, 111 Sokak, Mezarlık Altı, Bögürtlenözü Caddesi, 119 Sokak, Orange At Çiftliği karşısı

Korkuteli: 08.00-18.00 Yeşilyayla Mahallesi

Kumluca: 09.00-17.00 Adrasan, Seylemit, Erentepe, Toptaş, İncircik, Karacaağaç, Güzören ve Altınyaka Mahalleri

Manavgat: 08.00-18.00 Sanayi Sitesi, Hatıplar, Dolbazlar, Salur, Sırtköy, Şişeler ve Yeniköy Mahalleleri

Gazipaşa: 09.00-17.00 Karalar Orta Mahalle

(SÇ-SÇ-Y)



02.01.2017 10:03:11 TSI

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