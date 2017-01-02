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Gençler, yaşlı gündüz bakımevinde konser verdi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çetinkaya

AYDIN (İHA) - Aydın Halk Eğitim Merkezi THM Gençlik Korosu, Efeler ilçesinde faaliyet gösteren Aymelek Derneği Yaşlı Gündüz Bakımevi'nde mini bir konser verdi.



Efeler Halk Eğitim Merkezi Bağlama Kursu Öğretmeni Ayhan Utlu ile Aydın Mesleki Eğitim ve Teknik Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Güllü Yıldız eşliğinde gençlerden oluşan Türk Halk Müziği Gençlik korosu, Aymelek Derneği Yaşlı Gündüz Bakımevi Salonu'nda verdikleri konserle yurdun değişik yörelerinden derlenen türküleri seslendirdi.



Efeler Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Nurten Tokmak, Yaşlı Gündüz Bakımevinde Türk Halk Müziği Gençlik Korosu yılsonu etkinlikleri kapsamın da yaşlılara mini bir konserin sunulduğunu belirterek, merkez bünyesinde Türk Sanat Müziği, Ses, Darbuka ve Ritim eğitimlerinde verildiğini ifade etti.



Efeler Aymelek Derneği Yaşlı Gündüz Bakımevi Başkanı Yurdagül Altınbaş'ta, dernek olarak, programlar dahilinde etkinlikler düzenlendiğini, genç kuşak ile yaşlıları bir araya getirerek hoş vakit geçirme imkanı sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

(HÇ-MB-Y)



02.01.2017 10:04:20 TSI

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