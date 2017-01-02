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Bölge genelinde hava sıcaklıkları düşecek



ELAZIĞ (İHA) - Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de hava sıcaklıklarının 3 derece düşmesi beklendiğini bildirdi.

Merkez tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman'da yağmur ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarında 1-3 derecelik bir azalma beklenmektedir. Rüzgarların değişik yönlerden hafif kuvvette, yer yer orta kuvvette esmesi de bekleniyor" denildi.

Buzlanma ve sis nedeniyle ilgililerin dikkat etmesi konusunda uyarı da yapıldı.

(HİV-MP-Y)



02.01.2017 10:07:46 TSI

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