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YEREL HABERLER  / BURDUR HABERLERİ
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Burdur'da planlı elektrik kesintisi uyarısı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 10:06
Burdur'da planlı elektrik kesintisi uyarısı

BURDUR (İHA) - Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur Merkez ve Gölhisar İlçesi'nde 04 Ocak Aralık tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı, İlçe, Köy ve Mahalleler şu şekilde:
Merkez: 09.00-17.00 Emek Mahallesi 22041, 22031 Sokakları
Merkez: 16.30-18.00 Kayaaltı, Beşkavak, Ovacık, Kayış, Bayındır, Bereket ve Büğdüz Köyü
Merkez: 14.30-15.00 Kozluca ve Boğaziçi Köyü, Kemer İlçesine bağlı Elmacık Köyü
Gölhisar: 10.00-12.00 Merkeze ve Bağlı Köyleri ile Altınyayla ilçe merkezi ve bağlı köyleri
(SÇ-SÇ-Y)

02.01.2017 10:10:07 TSI
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