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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Kocaeli'de 212 kişilik ekip elektrik sorunu ile mücadele ediyor

02 Ocak 2017 Pazartesi, 10:19
Kocaeli'de 212 kişilik ekip elektrik sorunu ile mücadele ediyor
Kocaeli'de 212 kişilik ekip elektrik sorunu ile mücadele ediyor

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli ve Sakarya bölgelerinde yaşanan kesintileri gidermek için SEDAŞ ekipleri, 6 ilçede 105 ekip 212 personelle gece gündüz çalışıyor.
Ülke genelinde yağan yoğun Kar özellikle Marmara bölgesinde Enerji kesintilerine sebep oldu. Kocaeli ve Sakarya bölgelerinde yaşanan kesintileri gidermek için SEDAŞ ekipleri gece gündüz çalışıyor. Yıl sonunda yağan karın elektrik şebekesinde oluşturduğu büyük zarar ve olumsuzluğun ortadan kaldırılması ve zorlu kış ve doğa koşullarını da göğüsleyerek, bir an önce arızaların giderilmesi için tüketicilerin mağduriyetinin önlenmesine yönelik yapılan yenileme ve onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Kar fırtınası ile birleşen, buz yükünün şebekeye verdiği hasarların giderilmesi ve enerjinin sürekliliğini sağlamak için SEDAŞ ekipleri İzmit'in çevre köylerinde de gece gündüz çalışıyor. Sahada kar, kış ve soğuk havaya aldırmadan görevlerini yapmaya çalışan SEDAŞ ekipleri, onlarca fotoğrafla buz yükünün saha da elektrik şebekesine verdiği zararı da belgeleyerek raporlarken, alçak ve orta gerilimde de çalışmalarını sürdürüyor.
Kocaeli İl AFAD Müdürlüğü tarafından açıklanan raporda, karşılaşılan tablonun gerçek manada afet koşulları barındırmakta olduğu ve büyük enerji hatlarının tümünün aynı anda bloke olmasının nadir görülebilecek bir hadise olduğu ifadelerine yer verilerek, Kocaeli İlinin tüm kurumsal yapılarının büyük bir gayretle ve uyumla olaya vaziyet etmekte olduğu açıklanmıştı.
Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) Acil Durum Raporunda; Kocaeli ilini afet boyutuyla etkileyen en önemli sorunun elektrik kesintileri olduğu, TEİAŞ ve SEDAŞ ekiplerinin sahada görev yaptığı, SEDAŞ ekiplerinin 6 ilçede 105 ekip ve 212 personelle yoğun bir şekilde özellikle İzmit'in kuzey kırsal mahallerinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
AFAD acil durum raporunda Gebze ve Dilovası'ndaki 8 organize sanayi bölgesinde yaşanan kesintilerin en büyük nedeninin ise Kocaeli'nin kuzeyinden geçen ve İstanbul'a aktarım yapan TEİAŞ'a ait enerji nakil hatlarında yaşanan kopma ve arızalar olduğu belirtildi. İstanbul'u besleyen 7 yüksek gerilim hattının tamamının bloke olduğu ve bu hatlardan bazılarında yüksek kafes direklerin de yıkıldığı açıklandı.
TEİAŞ'ın, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Ankara ve Bursa'dan getirttiği 160 kişilik ekiple arızalara müdahale ettiği ve TEİAŞ'ın çalışmalarına Kocaeli'den tüm kurumların destek verdiği, Kocaeli AFAD Müdürlüğü'nün 6 kişi taşıma kapasiteli kirpi denilen özel nitelikli 8x8 amfibik araçlarla TEİAŞ ekiplerine yardımcı olduğu açıklandı.
Uzmanlar, -4'ün altındaki bir soğuklukta yağan karın sulu kar şeklinde yağması ve iletkenlerin çok iyi metal olması nedeniyle yağan kar ile iletken metal arasında oluşan ısı alışverişi ve sulu karın iletkenlere yapışması nedeniyle, karın, iletken çevresini buz olarak sardığını, buz yükünün yarattığı ağırlığın elektrik dağıtım şebekesindeki direklerde ve iletkenlerde statik ve dinamik etkisinin olumsuz bir şekilde görüldüğünü, ancak -4'ün üzerindeki soğuklukta yağan, bu nedenle sertleşen ve kristalize olmuş karın iletkenlere yapışmadığını ve elektrik bağlantı kabloları ve dağıtım hattı iletkenleri üzerinde buz yükünün oluşmaması nedeniyle elektrik şebekesine de zarar vermediğini, çok soğuk iklimi olan coğrafyalarda bu nedenle bu tür afetlerin görülmediğini belirtildi.
Uzmanlar ayrıca iki direk arasında yüzlerce kilo ağırlığa ulaşan buz yükünün direkler arasındaki iletkenleri koparttığı, izolatörleri kırdığı, izolatörlerin bağlı olduğu traversleri ve direği de oluşan bu buz yükünün ağırlığına bağlı olarak yıkma etkisi de yarattığını ve enerji verilmesini imkansız hale getirebildiğini de ifade ettiler.
(GY-Y)

02.01.2017 10:23:15 TSI
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