02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Yağcı'dan teröre kınama mesajı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 10:22
Başkan Yağcı'dan teröre kınama mesajı
Başkan Yağcı'dan teröre kınama mesajı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, İstanbul Ortaköy'de gerçekleştirilen terörist saldırı hakkında bir mesaj yayımladı.
Başkan Yağcı, yayımladığı mesajında; ''Bugün artık bütün dünya ülkeleri ve milletleri şunu iyi bilmeleri gerekir ki terör, sadece bir millet ve ülke için değil; her millet ve dinden insanın canını yaktığı için tüm dünya devletlerinin teröre karşı ortak bir tavır takınmasının vaktidir'' dedi.
Mesajında; ''Yeni yıla girdiğimiz ilk saatlerde teröristler yine kendine yakışan bir eylemde bulunarak, 1 polisimiz ile 38 insanın yaşamına son vermiştir'' ifadesine yer veren Belediye Başkanı Selim Yağcı, şunları kaydetti:
''Bu hain, vahşi ve topyekun insanlık suçu niteliğindeki saldırıda yaşamını kaybedenler arasında vatandaşlarımız olduğu gibi yabancı uyruklu insanlar da bulunuyor. Yeni umut ve yeni heyecanlarla girmeyi arzuladığımız 2017'nin ilk saatlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmasını diliyorum. Bu saldırı, şunu gösterdi ki terör her zaman birçok ülke ve milleten olan insanın canını yakabilmektedir. Her zaman belirttiğimiz gibi terör ve terör eylemleri cinayet, katliam ve can yakmaktan besleniyor. Bu caniliğe karşı bütün dünyanın ortak bir duruşla karşı koyması ve masum canların yitirilmesine göz yummamaları gerekmektedir ve bütün terör ve terörist gruplara ülkemiz ve yöneticilerinin takındığı tavrı bütün dünya liderlerinin de samimi bir şekilde takınmalarının gerekliliği anlaşılmalıdır. Devlet ve liderlerinin olduğu gibi bütün dünya insanlarının da artık terörün iç yüzünü görmeleri ve buna karşı ortak bir düşüncede olmaları son derece önemlidir. Çünkü bu saldırı bütün insanlığa yapılmış bir saldırıdır.''
(CKT-CY-y)

02.01.2017 10:25:35 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kara kışla birlikte mantar fiyatı yüzde 60 zamlandı
YEREL

KARA KIŞLA BİRLİKTE MANTAR FİYATI YÜZDE 60 ZAMLANDI
Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden buz sarkıtlarına müdahale
YEREL

BİLECİK BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜNDEN BUZ SARKITLARINA MÜDAHALE
İl Genel Meclisi 2017 ilk birleşimi geç başladı
YEREL

İL GENEL MECLİSİ 2017 İLK BİRLEŞİMİ GEÇ BAŞLADI
Buz sarkıtları tehlike saçıyor
YEREL

BUZ SARKITLARI TEHLİKE SAÇIYOR
AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı Danışma Meclisi İstişare Toplantısı
YEREL

AK PARTİ BİLECİK MERKEZ İLÇE BAŞKANLIĞI DANIŞMA MECLİSİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Başkan Yaman'dan teröre lanet mesajı
YEREL

BAŞKAN YAMAN'DAN TERÖRE LANET MESAJI
Bozüyük'te okullar pazartesi gününe hazır
YEREL

BOZÜYÜK'TE OKULLAR PAZARTESİ GÜNÜNE HAZIR
Yeni yıla &quot;iglo&quot;da girdiler
YEREL

YENİ YILA "İGLO"DA GİRDİLER
Vali Elban'dan yeni yıl ziyaretleri
YEREL

VALİ ELBAN'DAN YENİ YIL ZİYARETLERİ