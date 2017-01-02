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YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
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Koyulhisar'da ihtiyaç sahiplerine odun yardımı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 10:24
Koyulhisar'da ihtiyaç sahiplerine odun yardımı
Koyulhisar'da ihtiyaç sahiplerine odun yardımı

(Fotoğraflı)

Mehmet Arısal
SİVAS (İHA) - Koyulhisar Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine odun yardımı yapıldı.
Koyulhisar Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi 29 vatandaşa, camilere ve Kur'an kurslarına odun yardımı yapıldı. Vatandaşların yaz kış her daim yanlarında olduklarını söyleyen Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli, "Çetin geçen kış aylarında vatandaşlarımıza belediyemiz imkanları dahilinde odun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz.Geçen yılda vatandaşlarımıza destek olmuştuk bu yıl da bu uygulamayı devam ettirdik. Belediye sizlerin belediyesi bizler sizlere hizmet için buradayız ve her türlü yardıma gücümüzün yettiği kadarı ile hazırız" dedi.
(UY-AÖ-Y)

02.01.2017 10:27:40 TSI
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