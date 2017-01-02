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İzmit'te bir yılda bin 256 yapı ruhsatı verildi



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'nden, 2016 yılı yıl içinde bin 256 adet yapı ruhsatı verildiği açıklandı.

İzmit Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, vatandaşların talepleri üzerine kurallara uygun bin 256 yapıya gerekli ruhsatları düzenlenerek hak sahiplerine teslim edildi. Belediye yetkilileri, taleplerin tümünün en ince ayrıntısına kadar değerlendirildiğini belirterek, "Amacımız, sorumluluk alanımız içerisinde estetik açıdan çevreye uyum sağlayan binalar yaptırmak, modern şehircilik anlayışı içerisinde en hızlı hizmeti vermek ve en sorunsuz çevre oluşturmaktır. Vatandaşların inşaat yapma talebi Müdürlüğümüz Yapı Ruhsat Birimi tarafından değerlendirilerek ilgili kanuna göre ruhsatlar düzenlenmektedir" dediler.

(GY-Y)



02.01.2017 10:27:48 TSI

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